Hat Disney ein Problem mit Hulu?

Wichtige Punkte

Mit Disney+, ESPN+ und Hulu verfügt Disney über ein einzigartiges Angebot an Streaming-Diensten.

Aber die Ausgaben übersteigen weiterhin die Einnahmen.

Die Programm- und Produktionskosten von Hulu sind die höchsten Einzelkosten im Direktvertrieb.

Seit Netflix (WKN:552484 -4,01 %) im Vergleich zum Vorquartal geringere Abonnentenzahlen gemeldet hat, stehen auch andere Streaming-Aktien auf dem Prüfstand. Aber es sind nicht nur die Abonnentenzahlen, die in Frage gestellt werden. Es geht auch um die langfristige Rendite des Streaming-Modells.

Walt Disneys (WKN:855686-2,95 %) Direct-to-Consumer-Segment (DTC), zu dem Disney+, ESPN+ und Hulu gehören, verzeichnete in der ersten Hälfte des Disney-Geschäftsjahres 2022 einen Betriebsverlust von 1,48 Mrd. US-Dollar, obwohl das Abonnentenwachstum besser als erwartet war.

Obwohl Disney+ das Aushängeschild des DTC-Segments des Unternehmens ist, trug Hulu den größten Teil der Betriebskosten bei. Disney besitzt einen Anteil von 67 % an Hulu, das andere Drittel gehört Comcast. Schauen wir uns das DTC-Segment von Disney genauer an, um herauszufinden, ob Disney ein Hulu-Problem hat.

Hohe Ausgaben

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 beliefen sich die Programm- und Produktionskosten von Disney+ auf 2,12 Mrd. US-Dollar, von ESPN+ auf 881 Mio. US-Dollar und von Hulu auf unglaubliche 3,75 Mrd. US-Dollar an Programm- und Produktkosten – fast so viel wie Disney+ und ESPN+ zusammen.

Der durchschnittliche Abonnent von Hulu + Live TV (SVOD) erzielte im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 88,77 US-Dollar pro Monat, während der durchschnittliche Abonnent von Hulu SVOD nur 12,77 US-Dollar pro Monat zahlte. Und während die Gesamtzahl der Hulu-Abonnenten 45,6 Millionen beträgt, sind nur 4,1 Millionen – weniger als 10 % – Hulu + Live TV SVOD.

Ist die Leistung von Hulu so schlecht, wie sie scheint?

Trotz hoher Programmierungs- und Produktionskosten beliefen sich die geschätzten Gesamteinnahmen von Hulu im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf beeindruckende 2,68 Mrd. US-Dollar und übertrafen damit bei weitem die 1,91 Mrd. US-Dollar, die das Unternehmen in diesem Quartal für Programmierung und Produktion ausgab.

Service Abonnenten Monatlicher Umsatz pro Abonnent Geschätzer Umsatz in Q2 Disney+ USA und Kanada 44,4 Mio. 6,32 USD 841,8 Mio. USD Disney+ international (ohne Disney+ Hotstar) 43,2 Mio. 6,35 USD 823 Mio. USD Disney+ Hotstar 50,1 Mio. 0,76 USD 114,2 Mio. USD Gesamt Disney+ 137,7 Mio. 4,31 USD 1,78 Mrd. USD ESPN+ 22,3 Mio. 4,73 USD 316,4 Mio. USD Hulu SVOD 41,4 Mio. 12,77 USD 1,59 Mrd. USD Hulu + Live TV SVOD 4,1 Mio. 88,77 USD 1,1 Mrd. USD Gesamt Hulu 45,6 Mio. 19,58 USD 2,68 Mrd. USD

DATENQUELLE: THE WALT DISNEY COMPANY.

Die geschätzten Einnahmen von ESPN+ in Höhe von 316,4 Mio. US-Dollar lagen unter den Programm- und Produktionskosten des Dienstes in Höhe von 454 Mio. US-Dollar. Der Umsatz von Disney+ im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 lag mit rund 1,78 Milliarden US-Dollar weit über den Programm- und Produktionskosten von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Teure Werbung

Bei einem Gesamtumsatz von rund 4,77 Mrd. US-Dollar im Streaming-Bereich und Programm- und Produktionskosten von nur 3,56 Mrd. US-Dollar sind die Anleger vielleicht verwirrt, warum das DTC-Segment im Quartal einen Betriebsverlust von 877 Mio. US-Dollar verzeichnete. Die Antwort liegt in den Kosten außerhalb der Programm- und Produktionskosten.

Allein im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 verbuchte Disneys DTC-Segment 839 Mio. US-Dollar an sonstigen betrieblichen Aufwendungen, 1,29 Mrd. US-Dollar an Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) und 98 Mio. US-Dollar an Abschreibungen. Das reichte aus, um die gesamten Betriebsgewinne aus Programmierung und Produktion zu vernichten und einen Nettobetriebsverlust zu verursachen.

Der Silberstreif am Horizont

Wenn man sich die Disney-Finanzen genauer ansieht, wird klar, dass nicht die Ausgaben für Inhalte das Hauptproblem für den fehlenden DTC-Betriebsgewinn sind, sondern die hohen VVG-Kosten. Auf der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2022 stellte Disney fest, dass das Disney-Bündel (bestehend aus Disney+, ESPN+ und Hulu) eine geringere Fluktuation aufweist als jeder einzelne DTC-Dienst für sich allein. Obwohl ESPN+ Geld verliert und Hulu weniger auf Disneys Filme und Parks ausgerichtet ist als Disney+, scheinen sich die Streaming-Dienste also zu lohnen.

Der Hauptgrund dafür sind die Werbekosten. Wenn sich die Streaming-Dienste von Disney mehr und mehr etablieren, sollte das Unternehmen in der Lage sein, die VVG-Kosten zu senken. Disney plant, im Geschäftsjahr 2022 32 Milliarden US-Dollar für Inhalte auszugeben. Aber auch diese Zahl dürfte in den Folgejahren sinken, wenn Disney die Zügel nach dem anfänglichen großen Vorstoß, Marktanteile in der Streaming-Branche zu erobern, wieder anzieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Disney kein Problem mit Hulu hat. Es muss lediglich seine Streaming-Dienste ausreifen lassen, damit es nicht so viel für Betriebskosten und VVG-Kosten ausgeben muss.

