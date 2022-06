Varta: Versuch sich davon zu stehlen

Insgesamt verfolgt die Varta-Aktie seit mindestens September 2019 eine äußerst grobe Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 50,00 und auf der Oberseite 180,00 Euro. Aktuell versucht sich das Papier an einer Stabilisierung im Unterstützungsbereich aus Anfang 2020 von 80,00 Euro, ein übergeordneter Abwärtstrend bremst Varta allerdings noch aus. Nichtsdestotrotz verdichten sich aktuell die Zeichen auf eine Stabilisierung sowie den Willen eines Ausbruchs auf der Oberseite. Dies untermauern auch die wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren wieder MACD und RSI.

100 Euro im Blick

Um zumindest von der Chance eines Anstiegs an glatt 100,00 Euro und damit eine wichtige Widerstandszone aus den letzten zwei Jahren zu erhalten, sollte mindestens ein Ausbruch über das Niveau von 88,98 Euro zwingend abgewartet werden. Sollte es im übergeordneten Bereich gelingen eine Trendwende herbeizuführen, könnte für die Varta-Aktie noch weitaus höheres Kurspotenzial sogar in den Bereich von rund 125,00 Euro abgeleitet werden. Bärische Signale werden sich dagegen ganz klar unterhalb der Jahrestiefs von 67,88 Euro aufdrängen, in diesem Fall könnte es zu Verlusten auf die untere Handelsspanne um 50,00 Euro kommen.