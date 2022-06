Norwood Financial hält die Dividende stabil

Die amerikanische Norwood Financial Corp. (ISIN: US6695491075, NASDAQ: NWFL) zahlt ihren Aktionären eine konstante vierteljährliche Dividende von 28 US-Cents je Aktie aus. Die Ausschüttung erfolgt am 1. August 2022 (Record date: 15. Juli 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 24,00 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2022) bei 4,67 Prozent.

Norwood Financial ist die Holdinggesellschaft der Wayne Bank mit Firmensitz in Honesdale, Pennsylvania und ist 1995 gegründet worden. Die Historie der Wayne Bank reicht bis in das Jahr 1870 zurück. Aktuell werden 14 Geschäftsstellen in Northeastern Pennsylvania und 15 Geschäftsstellen in Delaware, Sullivan, Ontario, Otsego und Yates Counties, New York, betrieben.

Seit Jahresbeginn 2022 weist die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ ein Kursminus von 7,66 Prozent auf und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 196,88 Mio. US-Dollar (Stand: 17. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de