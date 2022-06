Original-Research: wallstreet:online AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG Unternehmen: wallstreet:online AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 37,55 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2021 mit deutlichen Umsatzzuwächsen durch das boomende Transaktions- und Portalgeschäft abgeschlossen; Dynamisches Umsatzwachstum auch für das laufende GJ 2022 durch den starken Ausbau und die Optimierung des Brokerage-Business erwartet; Die Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie sollte zukünftig für ein dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum sorgen; Kursziel: 37,55 EUR (bisher: 38,60 EUR); Rating: Kaufen Gemäß veröffentlichter Geschäftszahlen hat wallstreet:online im vergangenen Geschäftsjahr 2021 auf Pro-forma-Basis mit einem Umsatzwachstum von 82,2% auf 51,40 Mio. EUR (VJ: 28,21 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert erreicht. Als wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich hierbei das Transaktionsgeschäft (Smartbroker). Damit wurde die Unternehmensguidance (45,00 Mio. EUR bis 50,00 Mio. EUR) übertroffen. Auch unsere Umsatzschätzung wurde sowohl auf Pro-forma-Basis als auch auf Ebene der ausgewiesenen Konzernerlöse (48,20 Mio. EUR) erreicht bzw. nahezu erreicht (GBC-Prognose: 49,10 Mio. EUR). Auf Ergebnisebene wurde das um Einmaleffekte und Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker von 13,1 Mio. EUR bereinigte EBITDA um 45,0% auf 17,50 Mio. EUR (VJ: 12,50 Mio. EUR) dynamisch gesteigert. Bedingt durch erhebliche Investitionen in den Aus- und Aufbau des Brokeragegeschäfts, welche neben angefallenen Entwicklungskosten vor allem den Marketing- und Personalbereich betrafen, ist das EBITDA nach Kundengewinnungskosten im Vergleich zum Vorjahr auf 3,90 Mio. EUR (VJ: 7,50 Mio. EUR) gesunken. Hierbei ist anzumerken, dass das EBITDA des Vorjahres durch einen Sondereffekt basierend auf einem außerordentlichen Ertrag (3,01 Mio. EUR) aus einem Beteiligungsverkauf deutlich positiv beeinflusst wurde. Damit hat das Unternehmen auch seine Ergebnisguidance (bereinigtes EBITDA vor Kundengewinnungskosten: 17,50 Mio. EUR) erfüllt. Unsere Ergebnisschätzung wurde aufgrund von höheren Kosten für den Aus- und Aufbau des Transaktionsgeschäfts nicht erreicht. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 geht wallstreet:online von einer Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses aus. So rechnet das Management damit, die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr, um rund 25,0% auf 62,0 Mio. EUR bis 67,0 Mio. EUR deutlich zu steigern. Auf Ergebnisebene soll ein bereinigtes EBITDA (operatives EBITDA) nach Kundengewinnungskosten in einer Bandbreite von 10,00 Mio. EUR bis 12,00 Mio. EUR erzielt werden. Bezüglich der Kundengewinnungskosten (Smartbroker) erwartet die Gesellschaft für die laufende Geschäftsperiode Marketingkosten in Höhe von 6,00 Mio. EUR und somit ein bereinigtes EBITDA vor Kundengewinnungskosten in Höhe von 16,00 EUR Mio. bis 18,00 Mio. EUR. Ebenso rechnen auch wir damit, dass es dem Unternehmen gelingt seinen erfolgreichen Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr und in den Folgejahren weiter dynamisch fortzusetzen. Als wesentlicher Wachstumstreiber hierfür sollte sich auch zukünftig das Transaktionsgeschäft bzw. der Smartbroker erweisen. Konkret erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr Konzernumsatzerlöse in Höhe von 62,33 Mio. EUR. In den Folgejahren 2023 und 2024 sollten diese weiter zulegen können auf dann 84,02 Mio. EUR bzw. 98,57 Mio. EUR. Parallel zu unseren Umsatzschätzungen rechnen wir ebenfalls mit deutlichen Zuwächsen auf Ergebnisebene. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 kalkulieren wir mit einem EBITDA in Höhe von 10,04 Mio. EUR. Basierend auf erwarteten einsetzenden Skaleneffekten in beiden Geschäftsbereichen rechnen wir für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 mit einem überproportionalen EBITDA-Anstieg auf 14,05 Mio. EUR bzw. 28,73 Mio. EUR. Gleichzeitig sollte die erwartete EBIT-DA-Marge von 16,1% (2022) auf 29,1% (2024) sprunghaft ansteigen. Insgesamt sind wir weiterhin davon überzeugt, dass es dem wallstreet:online-Konzern gelingt seine Marktpositionen in den beiden sich ergänzenden Geschäftsfeldern weiter deutlich auszubauen und damit den dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. Die hohen Investments in den Smartbroker sollten sich zukünftig insbesondere durch erwartete Skaleneffekte und eine verbesserte Kostenstruktur verstärkt in den Ergebnis- und Rentabilitätskennzahlen niederschlagen. Zudem rechnen wir damit, dass die verstärkte Verzahnung der synergetischen Medien- und Brokeragegeschäftsaktivitäten den Wachstumskurs und die Profitabilität der Gruppe zusätzlich beflügeln werden. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer zuvor mit unserem Researchbericht (zu den vorläufigen Geschäftszahlen) angepassten Schätzungen ein Kursziel in Höhe von 38,60 EUR je Aktie ermittelt. Bedingt durch sich erhöhte Kapitalkosten (Anstieg risikofreier Zins auf 0,40% statt zuvor 0,25%) im Vergleich zur bisherigen Studie (Stand: 30.03.2022), haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 37,55 EUR je Aktie gesenkt. Unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir unverändert belassen. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating 'Kaufen' und sehen ein deutliches Kurspotenzial. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24435.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

