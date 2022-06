EQS-HV: IMMOFINANZ AG: Ergänzung der Tagesordnung der bereits einberufenen 29. ordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

IMMOFINANZ AG: Ergänzung der Tagesordnung der bereits einberufenen 29. ordentlichen Hauptversammlung



21.06.2022 / 19:34

Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IMMOFINANZ AG FN 114425y Ergänzung der Tagesordnung der bereits einberufenen 29. ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juli 2022 um 11:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien Die Einberufung der 29. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für den 12. Juli 2022 um 11:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien in Form einer virtuellen Hauptversammlung auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idgF und der COVID-19-GesV, BGBl. II Nr. 140/2020 idgF wurde am 14. Juni 2022 bekannt gemacht. Aufgrund eines Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin CPI Property Group S.A., die seit mehr als drei Monaten über einen Anteil an IMMOFINANZ AG verfügt, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, wird die am 14. Juni 2022 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, durch dgap und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.immofinanz.com veröffentlichte Tagesordnung der oben angeführten 29. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG um einen Tagesordnungspunkt, der wie folgt lautet, ergänzt: 12. Wahlen in den Aufsichtsrat. Die um diesen Punkt ergänzte Tagesordnung lautet wie folgt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichts­rat erstatteten Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2021. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und zu bedingtem Kapital. Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenützten Umfang sowie bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und Aufhebung von bestehenden bedingten Kapitalia im nicht ausgenützten Umfang gemäß Hauptversammlungsbeschlüssen (i) vom 11.05.2018 (§ 4 Abs (5) der Satzung), (ii) vom 02.10.2009 (geändert mit Beschluss vom 01.12.2015) (§ 4 Abs (7) der Satzung), (iii) vom 28.09.2011 (geändert mit Beschluss vom 01.12.2015) (§ 4 Abs (9) der Satzung) und (iv) vom 01.12.2015 (§ 4 Abs (10) der Satzung) sowie jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien). Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien). Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand. 12. Wahlen in den Aufsichtsrat. Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung Folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.immofinanz.com abrufbar: Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin CPI Property Group S.A. Beschlussvorschlag zum verlangten Tagesordnungspunkt samt Begründung Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der zur Wahl vorgeschlagenen Person Wien, im Juni 2022 Der Vorstand der IMMOFINANZ AG International Securities Identification Number (ISIN) AT0000A21KS2

21.06.2022