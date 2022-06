Neuer Nachmittag - Sat.1 schafft Scripted Realitys ab 16 Uhr ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Fernsehsender Sat.1 schmeißt die Scripted Reality aus dem späten Nachmittagsprogramm. "Scripted Realitys haben ja wirklich lange Sat.1 begleitet", sagte Senderchef Daniel Rosemann am Dienstag bei dem Branchentreff Screenforce Days. "Wir glauben aber nicht daran, dass es die Zukunft ist. Und deswegen gibt es einen radikalen Einschnitt, noch in diesem Jahr. Wir werden ab 16.00 Uhr das Programm komplett ändern, keine Scripted Realitys mehr machen."

Sat.1 bekomme stattdessen eine mehrstündige Nachmittagsshow, so Rosemann. "Live - das ist wichtig. Im Moment ist nichts live, nichts tagesaktuell. Das Ganze nennt sich "Volles Haus", weil es alles hat. Wir werden Gäste haben. Wir werden Reportagen und Dokusoaps zeigen. Der geliebte 90er-Jahre-Talk kommt zurück, all das steckt im vollen Haus. Und zwar täglich und live und in Sat.1 ab diesem Jahr noch."

Rosemann hatte vor gut einem Jahr neben der Führung von ProSieben auch Sat.1 übernommen und gestaltet den Sender seither um, um ihn wieder quotenstärker zu machen. Sein Credo: "Radikale Erneuerung für radikal bessere Reichweite." Einen Rückschlag erlebte er dabei etwa mit der neuen Realityshow "Club der guten Laune", die wegen schlechter Zuschauerzahlen von der Primetime in den späten Abend verbannt wurde. "Wir haben uns sehr viel vorgenommen - und manches klappt und manches klappt nicht", sagte Rosemann. So seien etwa die Beziehungstest-Show "Paar Wars" mit Ralf Schmitz oder das Comeback der Gameshow "Geh aufs Ganze" Erfolge. Und es seien mehrere Formate in Vorbereitung, etwa die Rückkehr der Show "Mein Mann kann"./bok/DP/ngu