Robustes Opening nach dem langen Wochenende

Nach dem langen Wochenende sehen wir einen robusten Start in die Handelswoche. Die Gegenbewegung ist vor allem von technischer Natur, mit den Aktien im S&P 500 stark überverkauft.



0:00 - Intro

1:04 - Robustes Opening - Warum steigen die Märkte?

3:00 - Gemessen an der 200-Tage-Linie

4:00 - Kommentar von Morgan Stanley: Don’t do too much

5:35 - Werden wir eine Rezession sehen?

7:15 - Morgan Stanley: S&P 4000 oder 3000

8:18 - Lennar leicht im Plus

9:25 - Aussicht auf die Woche

9:54 - Joe Biden & Update zu China

11:00 - Tesla | Twitter | Jetblue

11:50 - Kellog wird zerschlagen

12:50 - Schlusswort

13:20 - Disclaimer

