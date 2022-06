Lindt & Sprüngli schliesst Rückkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine ab

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Medienmitteilung | 22. Juni 2022 Kilchberg, 22. Juni 2022 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG hat den am 1. Juni 2021 begonnenen Rückkauf vorzeitig am 21. Juni 2022 abgeschlossen. Insgesamt wurden 629 Namenaktien und 65’014 Partizipationsscheine zurückgekauft. Das Rückkaufsvolumen betrug insgesamt CHF 747'997'085. Der Rückkauf von Namenaktien und Partizipationsscheinen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG erfolgte über zweite Handelslinien an der SIX Swiss Exchange. Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 wurde eine Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der bis zum 31. Dezember 2021 erworbenen 453 Namenaktien und 37’570 Partizipationsscheine beschlossen. Eine weitere Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der restlichen zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine wird an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023 beantragt. Media Contact | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investors Contact | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 11 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 32 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14‘000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2021 einen Umsatz von CHF 4,59 Mrd.

