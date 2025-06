ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gemischte Vorzeichen nach Nasdaq-100-Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Handel am Mittwoch durchwachsen zu Ende gegangen. Für Schlagzeilen sorgte hauptsächlich der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 , der im frühen Handel mit 22.329 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Die Indizes kamen im Verlauf jedoch alle zurück. Nach der jüngsten Erholung, die am Vortag vor allem mit der Waffenruhe im Nahost-Krieg begründet wurde, fehlte der Schwung.

Gestützt auf den anhaltenden Künstliche-Intelligenz-Boom (KI) und die rekordhohen Nvidia-Aktien konnte der Nasdaq 100 mit 22.237,74 Zählern ein Plus von 0,21 Prozent über die Ziellinie bringen. Die von kurzzeitigen KI-Wachstumszweifeln sowie der erratischen US-Zollpolitik ausgelöste Kursschwäche, die den Tech-Index vom alten Rekord im Februar bis Anfang April bis auf fast 16.500 Punkte hatte abrutschen lassen, ist nun wieder abgehakt.

Andere Indizes konnten sich am Mittwoch aber nicht in der Gewinnzone halten und blieben noch etwas auf Distanz zu ihren Rekorden. Während der Leitindex Dow Jones Industrial letztlich um 0,25 Prozent auf 42.982,43 Punkte fiel, schloss der marktbreite Index S&P 500 prozentual unverändert bei 6.092,16 Zählern.

Die Blicke am Markt richten sich mittlerweile wieder eher auf die US-Wirtschaft sowie die Unternehmensgewinne. "Wir befinden uns in einer Phase, in der eine etwas schwächere Wachstumsdynamik positiv aufgenommen wird, da es neue Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen weckt", sagte Lilian Chovin, Investmentexpertin bei der britischen Privatbank Coutts & Co mit Blick auf die US-Notenbank Fed.

Einige Experten warnen indes vor einer zunehmenden Sorglosigkeit der Anleger. Die schon hohen Aktienkurse preisten keine Risiken durch die in zwei Wochen auslaufende Frist von US-Präsident Donald Trump für eine Einigung im Handelskonflikt mit der EU ein, gab etwa Bhanu Baweja, Chefstratege bei der Schweizer Bank UBS, in einem Gespräch mit Bloomberg TV zu bedenken.

Die Aktien des KI-Chipvorreiters Nvidia legten um 4,3 Prozent zu. Ein positiver Analystenkommentar der Investmentbank Loop Capital sorgte für ein Rekordhoch. Die Experten sehen weiter viel Potenzial durch das KI-bezogene Geschäft. Eine neue Welle der Anwendung generativer KI beginne gerade erst und werde die Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chip antreiben.

Nicht nur im Dow und an der Nasdaq, sondern auch im Kreise der sieben wichtigsten US-Technologieriesen fiel die Nvidia-Aktie damit positiv auf. Nach oben ging es noch für die Kurse von Alphabet und mit Abstrichen auch bei Apple und Microsoft . Tesla dagegen waren mit einem Abschlag von 3,8 Prozent der größte Verlierer unter den "Magnificent 7".

Im Dow ordneten sich Banken mit deutlichem Abstand hinter Nvidia ein. JPMorgan und Goldman Sachs kamen jeweils auf ein Kursplus nahe einem Prozent, das bei JPMorgan dazu reichte, um die am Vortag wieder aufgenommene Rekordrally fortzusetzen. Im Laufe des Tages trieben von der US-Notenbank Fed in Aussicht gestellte regulatorische Erleichterungen die Kurse der Finanzinstitute an.

Fedex dagegen stand mit einem Abschlag von 3,3 Prozent negativ im Fokus. Der Logistikkonzern verzichtete wegen der unsicheren globalen Nachfrage zunächst auf einen Gewinnausblick für das neue Geschäftsjahr. Ziele formuliert wurden nur für das erste Quartal und zu diesen äußerten sich Analysten auch enttäuscht.

Anleger von General Mills mussten in Reaktion auf den Zwischenbericht einen Kursrückgang um 5,1 Prozent hinnehmen. Laut dem Analysten David Palmer von Evercore ISI enttäuschte der Lebensmittelhersteller neben der Umsatzentwicklung im vierten Geschäftsquartal auch mit seinem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr./tih/jha/