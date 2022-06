Original-Research: Vectron Systems AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG Unternehmen: Vectron Systems AG ISIN: DE000A0KEXC7 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 11,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Felix Haugg - Wachstumstreiber 'Digitalisierung' im Fokus - Neue Dienstleistungen gehen mit hohem Umsatz- und Ergebnispotenzial einher Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Vectron Systems AG, wie im Vorfeld erwartet, eine deutliche Umsatzsteigerung erreicht. Der neue historische Umsatz-Rekordwert in Höhe von 38,23 Mio. EUR (VJ: 25,00 Mio. EUR) ist dabei größtenteils auf den so genannten Fiskalisierungseffekt zurückzuführen. Da jeder Geschäftsbetreiber bis zum 31.03.2021 eine TSE-konforme Kasse betreiben musste, hat die Vectron von einer außerordentlich hohen Nachfrage profitiert. Selbst der pandemiebedingte Lockdown, der noch das erste Quartal 2021 stark beeinträchtigt hatte, wurde damit überkompensiert. Parallel zum Fiskalisierungseffekt hat auch die erstmalige Vollkonsolidierung der bonVito GmbH zu einer Steigerung der Umsätze geführt. Der anorganische Umsatzbeitrag belief sich in diesem Zusammenhang auf 2,97 Mio. EUR. Aber auch der deutliche Ausbau des Digitalgeschäftes, welches aktuell den Schwerpunkt der Vectron-Wachstumsstrategie darstellt, hatte zu einem sichtbaren Umsatzsprung geführt. Mit einem Anstieg der Anzahl der Digitalverträge auf 17.000 (VJ: 10.000) legten die Umsätze mit digitalen Services auf 6,33 Mio. EUR (VJ: 1,38 Mio. EUR) deutlich zu. Der starke Umsatzanstieg hatte das EBITDA auf 4,71 Mio. EUR (VJ: -1,67 Mio. EUR) und damit wieder erstmals seit dem Geschäftsjahr 2017 oberhalb der Gewinnschwelle angehoben. Dies hat sich bis zum Jahresüberschuss fortgesetzt, der mit 2,44 Mio. EUR (VJ: -2,31 Mio.EUR) den höchsten Wert der Unternehmenshistorie darstellt. Aufgrund des weitestgehenden Auslaufens des Fiskalisierungseffektes sollte das laufende Geschäftsjahr 2022 von einer rückläufigen Geschäftsentwicklung geprägt sein. Gemäß aktualisierter Unternehmensplanung wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 27 bis 30 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von -0,8 Mio. EUR bis 0,8 Mio. EUR gerechnet. Gegenüber der im Geschäftsbericht veröffentlichten Guidance wurde in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung eine Reduktion der Prognosen vorgenommen. Die Kassenhändler hätten in den ersten Monaten 2022 zuvor aufgebaute Überbestände abgebaut, was bei der Vectron zu einem niedrigeren Kassenabsatz geführt hatte. Trotz der für 2022 erwarteten rückläufigen Geschäftsentwicklung soll die aktuelle Produktpallette in erster Linie um weitere digitale Dienstleistungen erweitert werden. Darüber hinaus soll die Kassensoftware als SaaS-Mietmodell angeboten werden, womit insgesamt die wiederkehrenden Umsätze zulegen werden. Gleichzeitig geht der Ausbau des Digitalgeschäftes mit einem starken Anstieg der Wertschöpfung je Kunde einher. Im Vergleich zu Einmalumsätzen durch Kassenverkäufe bedeutet die Buchung des Digitalpaketes, in seiner jetzigen Form, bereits eine Verdoppelung der Wertschöpfung. Weitere Steigerungen lassen sich zudem durch die geplante Ausweitung des Produktangebotes erreichen. So sollen etwa die aktuellen Module um den Bereich Ordering erweitert werden und im Rahmen von Vertriebsmaßnahmen, Kunden angesprochen werden. Wir haben unsere Prognosen auf dieser Prämisse aufgebaut und rechnen mit einer deutlichen Steigerung der wiederkehrenden Umsätze. Nachdem in 2021 ein Umsatzrückgang auf 28,41 Mio. EUR vorliegen sollte, gehen wir bis zum Jahr 2024 von einem Umsatzanstieg auf 47,19 Mio. EUR aus. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen wir aufgrund von Skaleneffekten aber auch angesichts der Steigerung der margenstarken Digital-Umsätze mit einem sichtbaren Ergebnisanstieg. Bis zum Ende unserer konkreten Schätzperiode (Geschäftsjahr 2024) rechnen wir mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 15,8 %. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 11,00 EUR (bisher: 15,70 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24457.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 22.06.2022 (08:10 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 22.06.2022 (11:45 Uhr)