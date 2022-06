DGAP-News: 2G Energy AG: Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln - 2G informiert über den zeitlichen Ablauf des Aktiensplits

DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln - 2G informiert über den zeitlichen Ablauf des Aktiensplits - Handelsregistereintragung ist erfolgt: Grundkapital der 2G Energy AG beträgt nun EUR 17.940.000,00 (nach zuvor EUR 4.485.000,00) - Zuteilung der 13.455.000 neuen Aktien erfolgt automatisch am 5. Juli 2022 Heek, 27. Juni 2022 – Die von den Aktionären der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einem der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird nun abgeschlossen. Durch die Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses (ebenso wie der weiteren beschlossenen Satzungsänderungen) am 14. Juni 2022 in das Handelsregister hat sich das Grundkapital der 2G Energy AG von EUR 4.485.000,00 um EUR 13.455.000,00 auf EUR 17.940.000,00 erhöht. Den Aktionären der Gesellschaft stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes in der ISIN DE000A0HL8N9 am 4. Juli 2022 (Record Date), abends nach Börsenschluss, im Verhältnis 1:3 neue Aktien zu, d. h. auf jede alte Aktie entfallen drei neue Aktien. Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der 2G Energy AG verändert sich hierdurch nicht. Da sich sämtliche Aktien der 2G Energy AG in Girosammelverwahrung befinden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der neuen Aktien nichts zu veranlassen. Die neuen Aktien werden am 1. Juli 2022 (Ex-Tag) an der Frankfurter Wertpapierbörse in die bestehende Notierung im Freiverkehrssegment Scale einbezogen. Die Zuteilung der neuen Aktien durch die jeweiligen Depotbanken erfolgt für die berechtigten Aktionäre am 5. Juli 2022 (Zahlbarkeitstag) mittels Depotgutschrift. Das bedeutet, dass laufende Kauf- und Verkaufsaufträge an den Börsen am Vorabend des 1. Juli 2022 (Ex-Tag) automatisch gelöscht werden. Es wird erwartet, dass sich das Kursniveau der Aktie entsprechend anpasst. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt und notieren unter der gleichen ISIN DE000A0HL8N9 wie die alten Stückaktien. 2Gs Aktie gewinnt durch die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln noch mehr Attraktivität für die Investoren, insbesondere für private Anleger. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium. Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieumwandlung, insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren 2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-, Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. 2G beschäftigt rund 750 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von rund 266 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 am Kapitalmarkt gelistet. Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Termine 2022

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2022

05.-06. September Herbstkonferenz, Frankfurt

21. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

28.-30. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

