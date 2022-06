NIKE - Gemischte Zahlen! Hält die Aktie den Support?

NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 110,500 $ (NYSE)

Der US-Sportartikelhersteller Nike hat gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 bekannt gegeben. Mit dem Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal übertraf das Management den Analystenkonsens. Dennoch wird sich das Wachstum deutlich verlangsamen.

Dürftig, aber besser als erwartet

Im vierten Quartal sank der Umsatz verglichen mit der Vorjahresperiode um 1 % auf 12,23 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie gab von 0,93 USD auf 0,90 USD leicht nach. Analysten hatten bei beiden Kennziffern mit 12,06 Mrd. USD Umsatz und 0,81 USD je Aktie Gewinn deutlichere Rückgänge erwartet. Interessant ist weiterhin der Trend, dass Nike mehr Produkte in den eigenen Shops bzw. im Webshop an den Mann und die Frau bringen möchte. Hier stiegen die Erlöse um 7 % auf 4,8 Mrd. USD, wohingegen das Geschäft mit Partnern, beispielsweise Foot Locker, um 7 % auf 6,8 Mrd. USD nachgab. In den USA gab der Umsatz um 5 % auf 5,11 Mrd. USD nach, in China brach er aufgrund der Lockdowns sogar um 20 % ein.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2021/22 erreichte Nike einen Umsatz von 46,71 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD. Damit lag der Konzern bei den Erlösen leicht unter dem Analystenkonsens, beim Gewinn dagegen 0,09 USD darüber. Für das Geschäftsjahr 2022/23 stellt Nike einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Bruttomarge dürfte allerdings maximal stabil bleiben. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg sie von 44,8 auf 46,0 %.

Positiv: Nike wird auch in den kommenden Jahren massiv eigene Aktien zurückkaufen. Das bald endende 15 Mrd. USD schwere Aktienrückkaufprogramm wird durch ein neues, vier Jahre laufendes Programm mit einem Volumen von 18 Mrd. USD ersetzt.

Unterstützung im Fokus

Der enttäuschende Ausblick dürfte die Aktie heute belasten. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Unterstützung bei 105,62 USD wichtig. Dort gelang in den Vorwochen eine Stabilisierung. Unterbietet der Wert dieses Kurslevel, dürfte er zweistellige Kurse im Bereich von 93,44 USD ansteuern. Als Widerstände fungieren 125,44 uns 139,36 USD. Erst wenn die eingezeichneten Abwärtstrends überwunden sind, hellt sich das Chartbild mittelfristig wieder auf.

Fazit: Das Ausnahmejahr 2020/21 bei Nike ist Geschichte, die "Normalität" tritt wieder ein. Langfristig bleibt die Aktie ein Standardinvestment in den USA. Kurz- bis mittelfristig sind positive Impulse aber Mangelware. Das Wachstum dürfte auch in den kommenden Quartalen überschaubar ausfallen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 44,54 46,74 51,76 Ergebnis je Aktie in USD 3,56 3,66 4,41 KGV 30 29 24 Dividende je Aktie in USD 1,07 1,16 1,27 Dividendenrendite 1,00 % 1,08 % 1,19 % *e = erwartet

