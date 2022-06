DGAP-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von EUR 2,5 Mio.

DGAP-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von EUR 2,5 Mio.



29.06.2022 / 21:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 29. Juni 2022 – Der Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957 WKN: 661195, „EAMD“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 169.106 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Aus dem genehmigten Kapital werden bis zu 169.106 neue Inhaberstückaktien ausgegeben. Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung beträgt auf der Grundlage des festgelegten Bezugspreises von EUR 15,00 bis zu EUR 2,5 Mio.



Die neuen Aktien werden den Aktionären zum Bezugspreis von EUR 15,00 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Für jede zwei Aktien erhalten Aktionäre ein Bezugsrecht auf eine neue Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am Donnerstag, den 7. Juli 2022, 00:00 Uhr und endet am Mittwoch, den 20. Juli 2022, 24:00 Uhr. Nicht bezogene neue Aktien werden einer begrenzten Zahl an Investoren in einer Privatplatzierung zum gleichen Preis angeboten und nach freiem Ermessen des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats zugeteilt. Der vollständige Wortlaut des Bezugsangebots mit den Hinweisen zur Ausübung und Abwicklung wird am Montag, den 4. Juli 2022 nachmittags im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Das Bezugsangebot wird gemäß § 3 Nr. 2 WpPG ohne einen Wertpapierprospekt in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die BaFin hat das Wertpapier-Informationsblatt („WIB“) für das öffentliche Angebot am 29. Juni 2022 gestattet. Das WIB ist ab dem 1. Juli 2022 über die Internetseite der Gesellschaft unter www.eamd.eu abrufbar. Den Aktionären wird empfohlen, sich vor Ausübung von Bezugsrechten umfassend zu informieren und den auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.eamd.eu zugänglichen und mit dem WIB veröffentlichten Jahresabschluss der Gesellschaft zu lesen.







Kontakt:

Ulrich T. Grabowski

Mitglied des Vorstands 29.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de