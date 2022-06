SERVICENOW - Topformation vollendet und nun?

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 473,440 $ (NYSE)

Die Aktie des Softwareentwicklers ServiceNow startete quasi sofort mit dem Börsengang im Jahr 2014 zu einer langfristigen Rally. Diese wurde im Jahr 2017 mit dem Ausbruch über die ursprüngliche Trendkanalbegrenzung massiv beschleunigt und führte im November 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 707,60 USD.

Anschließend geriet der Wert unter Druck. Mitte April 2022 durchbrach er die Nackenlinie einer SKS-Topfoormation. Nach einem Tief bei 406,47 USD kam es zu einem Pullback an die Nackenlinie dieser Topformation, die aktuell bei 499,39 USD verläuft. Anfang Juni prallte die Aktie schon einmal an dieser Nackenlinie ab, kehrte aber schnell wieder dorthin zurück. In dieser Woche deutet sich erneut ein Abpraller an.

Verkaufswelle droht

Das Chartbild der ServiceNow-Aktie macht einen klar bärischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen massiv unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung des rechnerischen Ziels aus der SKS bei 324,74 USD oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der Rally ab Februar 2016 bei 249,07 USD wäre möglich. Eine Bestätigung dieses Szenarios ergäbe sich mit einem neuen Jahrestief.

Sollte die Aktie aber 510,73 USD ausbrechen, ergäbe sich eine erste Verbesserung des Chartbildes. Die Aktie könnte dann in Richtung 598,37 USD ansteigen. Ein Ausbruch über den dort liegenden Widerstandsbereich könnte eine weitere Aufwärtsbewegung an das Allzeithoch einleiten.

Fazit: Die Service-Aktie steht vermutlich am Beginn einer größeren Verkaufswelle.

ServiceNow Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)