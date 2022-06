DGAP-News: coinIX legt Jahresabschluss 2021 vor

DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

coinIX legt Jahresabschluss 2021 vor



30.06.2022 / 16:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



coinIX legt Jahresabschluss 2021 vor TEUR 1.821 Jahresüberschuss (H1 TEUR 1.098)

TEUR 529 laufende Erträge aus Delegating

Hauptversammlung am 29. August 2022 Hamburg, 30. Juni 2022 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA hat den mit einem uneingeschränkten Testat versehenen Jahresabschluss für ihr bisher erfolgreichste Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. In einem überaus volatilen Marktumfeld erzielte die Gesellschaft nach einem Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.098 auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit TEUR 723 ein deutlich positives Nachsteuerergebnis. Neben Erträgen von TEUR 4.064 aus dem Verkauf von Kryptowährungen generierte die coinIX aus dem Delegating (vorübergehende Übertragung von Stimmrechten aus Token auf andere Investoren) ihres GRT-Tokenbestands im Berichtsjahr laufende Einnahmen, die mit TEUR 529 zum Ergebnis beitrugen. Zum 31.12.2021 betrug der Wert des Portfolios EUR 22,3 Mio. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um EUR 14,0 Mio. oder 254%. Der von der Gesellschaft börsentäglich ermittelte Innere Wert stieg im Geschäftsjahr 2021 unter Berücksichtigung der im Mai 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung von EUR 2,86 auf EUR 7,72. Parallel zu den seit Jahresbeginn 2022 deutlich fallenden Kryptowährungen kam es im laufenden Geschäftsjahr beim Inneren Wert zu einem spürbaren Rückgang bis leicht unter den Jahresendwert 2020.Verschiedene Positionen des im Anlagevermögen geführten liquiden Coin-Portfolios notieren derzeit unter ihren Einstandskursen, wobei die Gesellschaft grundsätzlich von vorrübergehenden Wertminderungen ausgeht. Der Kursverlust des Bitcoin fiel im selben Zeitraum mit mehr als einem Drittel dabei deutlich größer aus. Wie angekündigt hat die coinIX den Diversifikationsgrad ihres Portfolios in den ersten Monaten des laufenden Jahres über den Erwerb neuer Unternehmens- und Projektbeteiligungen auf der einen und den Verkauf einer ersten Tranche ihrer GRT-Token Position auf der anderen Seite weiter erhöht. Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2022 wird die Gesellschaft voraussichtlich bis Mitte Juli veröffentlichen. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 29. August statt und wird wie bereits in den Vorjahren in virtueller Form durchgeführt. Der vollständige Jahresabschluss steht unter https://coinix.capital/aktie/ zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt: Susanne Fromm, CEO, sf@coinix.capital, +494035676758

Investor Relations: Felix J. Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +494035676758 Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen (ISIN DE000A2LQ1G5). www.coinix.capital

30.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de