EQS-News: NAGA Group AG veröffentlicht Q1 2025 Ergebnisse und erweitert Kapitalmarktaktivitäten mit regelmäßigen monatlichen Updates

Konzernumsatz steigt um 7% auf EUR 16,4 Mio. (Q1 2024: EUR 15,3 Mio.)

EBITDA bei EUR 1,0 Mio. trotz strategischer Erhöhung der Marketingausgaben zur Stärkung des Wachstums und der Markenbildung in den kommenden Quartalen – EBITDA-Marge bei 6 % vorübergehend beeinträchtigt (Q1 2024: 13 %)

Der Anstieg der neu finanzierten Konten um 6,5% auf 6.088 spiegelt eine positive Entwicklung wider – der Konzern setzt nach dem Zusammenschluss seine Vermarktungsaktivitäten in Gang

Q1-Ergebnisse untermauern Prognose für das Gesamtjahr 2025



Hamburg, 22. Mai 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, baut ihre Kapitalmarktaktivitäten aus und wird ab dem ersten Quartal 2025 regelmäßig Zwischenmitteilungen zu den Quartalsergebnissen veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen monatliche Kennzahlen auf seiner Website bereitstellen.



Finanzielle Kennzahlen zeigen nachhaltiges Wachstum bei steigenden Umsätzen

Nach ungeprüften Zahlen stiegen die Konzernumsätze um 7 % auf EUR 16,4 Mio. (Q1 2024: EUR 15,3 Mio.), was auf ein höheres Provisionsaufkommen, die Gewinnung neuer Kunden und eine erhöhte Handelsaktivität angesichts der gestiegenen Volatilität an den globalen Kapitalmärkten zurückzuführen ist.

Auf der Kostenseite wirkten sich realisierte Synergien bei den Personal- und Sachkosten positiv aus. Das Konzern-EBITDA belief sich auf EUR 1 Mio. (Q1 2024: EUR 2 Mio.), obwohl eine strategische Erhöhung der Marketingausgaben – um EUR 1,6 Mio. im Vergleich zu Q1 2024 – zu einem vorübergehenden Rückgang der EBITDA-Marge auf 6 % (Q1 2024: 13 %) führte. Diese geplante Investition ist ein bewusster Schritt zur Stärkung des Wachstumskurses und Skalierungspotenzials von NAGA in den kommenden Quartalen.



Nicht-finanzielle Kennzahlen (KPI) entwickeln sich positiv

In Q1 2025 verzeichnete die NAGA Group AG 73.902 neue registrierte Nutzer (Q1 2024: 88.892). Dieser Rückgang war erwartet worden, da der Konzern seinen Marketing-Fokus in Q1 strategisch von direkten Performance-Kampagnen auf breitere markenbildende Initiativen verlagert hat. Diese Neupositionierung soll die langfristige Sichtbarkeit von NAGA stärken und ein nachhaltiges, organisches Nutzerwachstum in den kommenden Quartalen fördern (mehr zur Markenstrategie hier: NAGA Sponsorships).

Ungeachtet des Strategiewechsels stieg die Zahl der neu finanzierten Konten zum 31. März 2025 auf 6.088, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 5.717 in Q1 2024. Darin spiegelt sich eine verbesserte Conversion Rate von Registrierungen zu aktiven Kunden wider. Darüber hinaus stieg der Client Lifetime Value (CLV) um 14,2 % auf EUR 3.290 (Q1 2024: EUR 2.880), was eine stärkere Kundenbindung und eine höhere Umsatzgenerierung pro Nutzer unterstreicht.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group: „Mit unserer Quartalsberichterstattung und unseren monatlichen Updates stärken wir unsere Kapitalmarktkommunikation und bieten der internationalen Investorengemeinschaft ein hohes Maß an Transparenz und Klarheit. Als CEO habe ich mir vorgenommen, eine wirklich neue NAGA Group zu schaffen und durch Taten zu zeigen, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen. Unser Ziel ist es, über die gesetzlichen Anforderungen hinauszugehen und einen echten Einblick in unsere Strategie, Denkweise und Geschäftsaktivitäten zu geben.“



Ausblick 2025 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2025 ist The NAGA Group auf dem besten Weg, das Umsatzniveau von 2023 (pro-forma) wieder zu erreichen. Dazu tragen ein solides organisches Wachstum, effiziente Marketingausgaben und der operative Fokus bei. Das Management erwartet auch eine deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge, die voraussichtlich im mittleren zweistelligen Prozentbereich liegen wird, getragen von der fortgesetzten Realisierung von Synergien innerhalb des Konzerns.



Finanzielle Konzernkennzahlen (ungeprüft)

Anmerkung: Die Zahlen für Q1 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Nicht-finanzielle Konzernkennzahlen (ungeprüft)

Anmerkung: Die Zahlen für Q1 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Die NAGA Group AG legt diese Nicht-IFRS-Kennzahlen vor, weil (i) sie von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats und als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht der NAGA Group AG von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung weithin verwendet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse der NAGA Group AG angesehen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität der NAGA Group AG nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Jahresüberschuss oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Begriffe wie „erwarten“, „anstreben“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „schätzen“ oder „werden“ gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten unterworfen sein können. Die von der NAGA Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die NAGA Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

