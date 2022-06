Silber-Future: Unterstützung naht

Nachdem der Silber-Future im Zeitraum zwischen März 2020 und Februar letzten Jahres von 11,63 auf 30,09 US-Dollar zugelegt hatte, wurde aus dem Langfristchart eine Konsolidierung erkenntlich, diese setzt sich nur wenig später durch und führte das Edelmetall Anfang Mai auf ein Verlaufstief von 20,46 US-Dollar abwärts und somit in den unmittelbaren Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts. Nach einem kurzen Anstieg an 22,51 US-Dollar setzten wieder Gewinnmitnahmen ein, aktuell tendiert Silber wieder zu seinen Jahrestiefs zurück. Sollte an dieser Stelle mithilfe des EMA 200 ein Doppelboden gelingen, könnte die Konsolidierung der letzten Monate endlich ein Ende finden und wieder Aufwärtspotenzial freisetzen. Eine engmaschige Beobachtung der aktuellen Jahrestiefs sollte jetzt nicht ausbleiben!

Die Spannung steigt

Vorläufig sollten sich Investoren noch auf weiter rückläufige Notierungen mindestens auf 20,46 bzw. den EMA 200 bei 20,42 US-Dollar einstellen. Sollte sich an dieser Stelle im Tagesstart eine deutliche Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer zeigen und der Silber-Future mindestens über 21,43 US-Dollar wieder zulegen, würde das die Annahme eines Doppelbodens stützen. Aber erst oberhalb von 22,51 US-Dollar dürften weitere Zugewinne an 23,35 und darüber an 24,69 US-Dollar erfolgen. Scheitert eine nachhaltige Stabilisierung im genannten Unterstützungsbereich, müssten weitere Abschläge auf rund 19,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.