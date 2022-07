DGAP-News: ENCAVIS AG stellt Vorstand für Europäische Energiewende neu auf

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Personalie

ENCAVIS AG stellt Vorstand für Europäische Energiewende neu auf



04.07.2022 / 17:43

ENCAVIS stellt Vorstand für Europäische Energiewende neu auf Hamburg, 4. Juli 2022 – Der Aufsichtsrat des im MDAX der Deutsche Börse AG notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) hat in seiner heutigen Sitzung folgende Weichenstellungen zur Neuausrichtung des Vorstandsteams der Encavis AG vorgenommen: Der bisherige Leiter des operativen Geschäfts und der IT (COO), Herr Mario Schirru (41), wird zum 1.8.2022 in den Vorstand der Encavis AG berufen. Herr Schirru ist ein ausgewiesener Kenner der Branche Erneuerbare Energien und bereits seit mehr als acht Jahren im Encavis-Konzern tätig. Zur Bewältigung der kommenden Herausforderungen der Europäischen Energiewende und dem damit verbundenen exponentiellen Wachstum erwarb der in Italien geborene Ingenieur als ehemaliger Investment Director bereits frühzeitig das entsprechende Rüstzeug. „Ich freue mich sehr, dass die Gesellschaft mit Herrn Schirru einen Vorstand aus den eigenen Reihen beruft, der die Dynamik der stark wachsenden Märkte bei neuen Wind- und Solarprojekten aus eigener Erfahrung kennt. Unsere beiden spanischen Großprojekte Talayuela mit 300 MWp und La Cabrera mit 200 MWp Erzeugungskapazität sind maßgeblich von Ihm zum Erfolg geführt worden,“ begrüßte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die Berufung des COO in den Vorstand, der gleichzeitig auch die herausfordernden Themen aus der Digitalisierung des Marktes der Erneuerbaren Energien sowie der Energiespeicherung weiter zielgerichtet vorantreiben soll. Im Zuge des Umbaus des Vorstandsteams der Encavis AG wird der Chief Executive Officer (CEO) der Encavis AG, Dr. Dierk Paskert (61), sein Mandat zum 31.12.2022 niederlegen und den Konzern vorzeitig einvernehmlich verlassen. „Dr. Paskert hat den Umbau des Encavis-Konzerns von einem Finanzinvestor zu einem modernen und nachhaltigem, grünen Energieunternehmen maßgeblich mitgestaltet. Wir bedanken uns für diese erfolgreiche Transformation und insbesondere für den positiven Übergang an das neue Vorstandsteam,“ betonte Dr. Manfred Krüper, Aufsichtsratsvorsitzender der Encavis AG, die aktuelle Weichenstellung. Das Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer (CFO) der Encavis AG, Dr. Christoph Husmann (57), der seit acht Jahren die strategische Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich mitverantwortet hat, wird mit Wirkung zum 1.1.2023 zum Sprecher des Vorstands ernannt und wahrt die Kontinuität der grundsätzlichen Geschäftsausrichtung. „Unabhängig von den personellen Änderungen bekräftigen alle Vorstandsmitglieder das Festhalten an der Strategie „>> Fast Forward 2025“, deren Ziele in Teilbereichen bereits früher als ursprünglich geplant erreicht werden dürften“, bekräftigt Dr. Husmann die Ausrichtung des Encavis-Konzerns auf die mittelfristigen Ziele. Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt rund 1,4 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

