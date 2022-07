Lufthansa will Ursachen des Flugchaos bekämpfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa will mit verbesserten Abläufen und mehr Kommunikation die aktuellen massiven Störungen im Flugverkehr bekämpfen. Flugstreichungen könnten nur Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen der Ausfälle und Verspätungen in der gesamten Luftfahrt zurzeit, erklärte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister am Montag in Frankfurt. Diese seien bei der Flugsicherung, an den Flughäfen und auch bei den Airlines selbst zu beheben. "Wir müssen uns jeden Tag damit beschäftigen, Abläufe zu verbessern, die Kommunikation zu verbessern", ergänzte der für die Netzwerk-Airlines der Lufthansa-Group verantwortliche Manager. "Das wird zur Stabilisierung der Lage führen."

Die Lufthansa und ihre Schwester-Airlines mussten bereits Tausende Flüge im Sommer aus dem Programm streichen, da im Luftverkehr an vielen Stellen nicht genug Personal da ist, um den von der Branche erhofften und erwarteten Reiseboom zu bewältigen.

