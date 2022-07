Gold: Langfristtrend im Fokus

Nachdem Mitte Februar ein Kursanstieg über einen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit August 2020 gelungen war, konnte ein klares Kaufsignal mit Zielen an den Verlaufshochs von vor zwei Jahren im Bereich von 2.075 US-Dollar generiert werden. Dieses Kursziel wurde nur wenig später erwartungsgemäß abgearbeitet, anschließend folgte eine Konsolidierung zurück auf den vorherigen Abwärtstrend. Seit Wochen kämpft das Edelmetall nun in diesem Bereich um einen tragfähigen Boden und eine mögliche Wiederaufnahme des übergeordneten und seit Sommer 2018 bestehenden Aufwärtstrends. Für Zuversicht sorgt dabei ein potenzieller Support aus November letzten Jahres um 1.765 US-Dollar, allerdings befindet sich eine Stabilisierung vergleichsweise noch in einem frühen Stadium.

Bullen müssen sich bald beweisen

Technisch ist der Bereich zwischen 1.784 und auf der Oberseite 1.880 US-Dollar bei Gold vorläufig als neutral zu bewerten. Die für ein Folgekaufsignal entscheidende Triggermarke verläuft am oberen Ende der Handelsspanne. Gelingt es demnach, diese Hürde zu überwinden, könnten wieder die Hochs aus den Jahren 2020 und 2021 in den unmittelbaren Fokus der Anleger rücken und würden ein Long-Investment sehr interessant gestalten. Ein kurzfristig bärisches Szenario ergibt sich ganz klar unter den aktuellen Jahrestiefs, in diesem Fall müssten Abschläge auf den langfristigen Aufwärtstrend um 1.735 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden, wo sich wieder neuerliche Long-Chancen anbieten dürften.