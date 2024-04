DAX® knackt wichtigen Widerstand. Gold und Silber brechen ein.

Die deutschen Akienindizes starteten heute erneut freundlich in den Handelstag. Beim DAX® deutet sich ein Ausbruch aus dem seit Monatsbeginn gebildeten Abwärtstrend an. Der MDAX® schob sich im frühen Handel über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Unterstützung kam von einer Reihe guter Unternehmensdaten. Die Lage an den Anleihenmärkten bleibt zunächst jedoch angespannt. Gold und Silber setzten anfangs ihren Konsolidierungskurs fort.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero profitierte anfangs von weiteren positiven Analystenkommentaren. Die Commerzbank schob sich im frühen Handel auf EUR 16,65 und damit auf den höchsten Stand seit März 2018. Der Gesundheitskonzern Fresenius und dessen Tochter Fresenius Medical Care setzten den Erholungskurs der zurückliegenden Tage heute fort und ließen ihre jeweilige 200-Tage-Durchschnittslinie hinter sich. SAP meldete Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Operativ verbuchte der Softwarekonzern einen Verlust. Das Management zeigte sich dennoch optimistisch für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag.

Im Tagesverlauf werden Geschäftszahlen von General Electric, General Motors und Tesla erwartet.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.134/18.219 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.398/17.600/17.652/17.742/17.903 Punkte

Der DAX® gelang der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 17.903 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren zeigen weiter nach oben. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 18.161/18.219 Punkte. Der einstige Widerstand bildet nun die Unterstützung. Bei Rücksetzern unter 17.903 Punkte könnte die Stimmung rasch wieder drehen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.03.2024 – 23.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2019 – 23.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 87,78* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 116,89** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2024; 09:50 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,25 14.291,617126 16.078,069267 5 Open End DAX® HC3TKM 8,89 16.077,885766 16.971,816215 10 Open End DAX® HC01HJ 11,69 16.673,308645 17.268,545764 15 Open End DAX® HC8E7T 4,17 17.146,368 17.503,012454 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2024; 09.50 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 11,13 21.433,755662 19.648,323815 -5 Open End DAX® HD48BZ 12,04 19.647,487023 18.753,526363 -10 Open End DAX® HD48C2 13,29 18.754,352703 18.307,999109 -20 Open End DAX® HD3RLV 6,16 18.575,725839 18.219,071903 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2024; 09:50 Uhr

