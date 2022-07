OTS: Ford-Werke GmbH / Ford Otosan führt Ford-Werk im rumänischen Craiova in ...

Ford Otosan führt Ford-Werk im rumänischen Craiova in die elektrifizierte Zukunft (FOTO) Craiova, Rumänien (ots) - - Ford setzt die Transformation des Unternehmens fort. Das Produktionswerk in Craiova wird als Eigentum an Ford Otosan übertragen - Ford Otosan plant, in den nächsten drei Jahren 490 Millionen Euro in den rumänischen Standort zu investieren, um die Produktion auszubauen und eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung von Ford in Europa einzunehmen - Der Ford Transit Courier der nächsten Generation wird 2023 in Craiova produziert, gefolgt von vollelektrischen Modellvarianten im Jahr 2024 - Ford Otosan produziert weiterhin den Ford Puma sowie ab 2024 die neue vollelektrische Variante des sportlichen Crossover SUV. Ford Europa setzt seine Transformation mit Blick auf eine elektrifizierte Zukunft fort und überträgt heute offiziell den rumänischen Werksstandort an Ford Otosan. Nach der bereits erfolgten Ankündigung und dem behördlichen Genehmigungsverfahren schlossen Ford Europa und Ford Otosan nun die Vereinbarung ab. Damit verbindet sich die Produktionsexpertise des Werks Craiova mit der umfangreichen Erfahrung von Ford Otosan in den Bereichen Konstruktion, Engineering und Fertigung von Nutzfahrzeugen. Ford Otosan kündigte überdies an, in den nächsten drei Jahren insgesamt 490 Millionen Euro in das Werk zu investieren. Angestrebt werden eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung von Ford in Europa sowie eine Steigerung der Produktion im Segment der leichten Nutzfahrzeuge. "Mit der Übernahme des Werks in Craiova erweitert Ford Otosan die Fertigungskompetenz und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens", sagte Güven Ozyurt, General Manager von Ford Otosan. "Die hochqualifizierten Beschäftigten in Craiova und ihre hervorragende Arbeit bei der Herstellung hochwertiger Ford-Fahrzeuge werden verknüpft mit der Erfolgsgeschichte von Ford Otosan. Craiova wird vom Wissenstransfer und der Erfahrung von Ford Otosan in puncto Entwicklung, Konstruktion und dem Bau von Nutzfahrzeugen sowie im Bereich der Elektrifizierung profitieren." Der Ford Transit Courier der nächsten Generation, einschließlich der von Ford Otosan entworfenen und konstruierten Transporter- und Kombimodelle, wird in Craiova produziert und 2023 auf den Markt gebracht. Vollelektrische Varianten folgen kurz darauf im Jahre 2024. Ford Otosan wird auch weiterhin den erfolgreichen Ford Puma in Craiova produzieren und im Verlauf des Jahres 2024 mit der Fertigung der neuen vollelektrischen Variante des sportlichen Crossover SUV beginnen. Ford treibt außerdem die Transformation der Kölner Produktionsstätten voran. So werden am rheinischen Standort zwei Milliarden US-Dollar investiert, um ab 2023 mit der Fertigung von Elektrofahrzeugen zu beginnen. Zudem bestätigte Ford erst vor wenigen Tagen, dass das Werk im spanischen Valencia als einer der Hauptstandorte für die Montage von Fahrzeugen auf der Grundlage einer neuen Elektrofahrzeugarchitektur ausgewählt wurde. Im weiteren Verlauf dieses Jahrzehnts sollen dort neue vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge vom Band rollen. Bis 2026 plant Ford in Europa jährlich 600.000 Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Global, so die unternehmerische Zielsetzung, sollen bis 2026 mehr als zwei Millionen Ford-Elektrofahrzeuge pro Jahr verkauft werden. Vor 14 Jahren übernahm Ford das Werk in Craiova offiziell von der rumänischen Regierung und verwandelte die Autofabrik mittels einer Investition in Milliardenhöhe in eine hochmoderne Produktionsstätte. Die heute getroffene Eigentumsübertragung wird die Position von Ford Otosan als größter Nutzfahrzeughersteller in Europa stärken. Mit der Übernahme des Werks in Craiova wird die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens 900.000 Fahrzeuge überschreiten. Ford Otosan - das Joint Venture, an dem Ford und die türkische Koç Holding über die Aktienmehrheit verfügen - ist eines der am längsten bestehenden und erfolgreichsten Joint Ventures in der globalen Automobilindustrie. Bei der feierlichen Übergabeveranstaltung, die heute in Craiova stattfand, nahmen unter anderem der rumänische Premierminister Nicolae Ciuca und Vertreter von Ford Otosan teil. "Das Werk in Craiova kann hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität eine starke Erfolgsbilanz vorweisen, dies zeigen europaweit nachgefragte Fahrzeuge wie der Ford EcoSport und der Ford Puma sowie der modellübergreifend eingesetzte 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor", sagte Stewart Rowley, Vorsitzender von Ford Europa. "Diese Initiative wird die Strategie von Ford unterstützen, das florierendes Geschäft in Europa weiter auszubauen und das Ziel von Nullemissionen bei verkauften Fahrzeugen zu erreichen. Bis 2035 soll darüber hinaus Klimaneutralität im gesamten europäischen Geschäftsbereich von Ford erreicht werden, einschließlich Logistik und Zulieferern." Pressekontakt: Marko Belser Ford-Werke GmbH 0221/90-17520 mailto:mbelser@ford.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5265584 OTS: Ford-Werke GmbH