Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu FDP/Fachkräftemangel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu FDP-Vorschlägen gegen den: Fachkräftemangel:

"... Die FDP ... will nun Dampf machen. Die "Blue Card" soll für neue Berufsgruppen erweitert und durch eine "Chancenkarte" ergänzt werden. Die FDP erhofft sich damit Anziehungskraft auch für solche qualifizierten Einwanderer, die nicht mit einem festen Jobangebot nach Deutschland kommen, sondern sich erst hier auf Arbeitssuche machen. ... Die FDP sieht auch in der Sprache ein Hindernis. Behörden sollen nach ihren Vorstellungen nicht nur auf Deutsch an Einwanderer herantreten, sondern auch auf Englisch. Das ist vernünftig ..., solange es qualifizierte Einwanderung anzieht. "Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration", hieß es dazu aus der FDP, die offenbar hofft, dass Integration mit Englisch beginnt, um mit Deutsch zu enden. Das wäre sehr zu wünschen, auch wenn es dazu noch etliche konzertierte Aktionen bräuchte."/ra/DP/jha