DGAP-News: Bosch setzt IT Financial Management mit USU-Lösung erfolgreich um

Bosch setzt IT Financial Management mit USU-Lösung erfolgreich um



06.07.2022 / 09:29

Möglingen, 6. Juli 2022. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Bosch Corporate IT zu einer Service-Organisation sollte das komplette Portfolio sowie die Planung, Kalkulation und Verrechnung von IT-Services neu definiert, strukturiert und implementiert werden. Die Bosch-Verantwortlichen entschieden sich für USU als Kompetenzpartner – aufgrund der Expertise des Teams sowie der Leistungsfähigkeit von USU IT Service Management. Die neue Lösung sollte die ganzheitliche Sicht auf Services und deren Kosten transparent und standardisiert sicherstellen – als Basis für die zentrale Steuerung der konzernweiten IT-Investitionen. Wichtige Voraussetzung hierfür war u.a. eine komplette Stücklistenauflösung aller Services. Die Implementierung erfolgte trotz der Komplexität, dem Termindruck, den hohen fachlichen Anforderungen und der herausfordernden Corona-Situation wie vorgesehen in mehreren Schritten für unterschiedliche Bereiche. Eine detaillierte Beschreibung des Projektes steht kostenfrei auf der Website und zum Download zur Verfügung. Die USU-Lösung liefert heute auch im Detail einen nachvollziehbaren, transparenten Überblick über das gesamte Portfolio der aktuell 4.000 IT-Services von Bosch, deren Zusammensetzung, Kalkulation und den Preisen. Mit den konsolidierten IT-Finanzdaten lassen sich diese planen, bewerten und steuern. Weltweit verrechnet Bosch jeden Monat 3,5 Mio. Datensätze und weist diese verursachergerecht mehreren tausend Empfängerkostenstellen zu. „Mit USU Service Management haben wir es geschafft, unsere komplexen weltweiten IT-Controlling-Prozesse durchgängig zu unterstützen und damit die Brücke von der technischen zur kaufmännischen Welt zu bauen“, so Anja Unglaub, Senior Vice President IT bei der Robert Bosch GmbH. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com





