NASDAQ 100 Index: Abwärtstrend im Test!

Der US-amerikanische Technologieindex NASDAQ 100 hat seit seinen Höchstständen aus November 2021 stark korrigiert und im Wochenchart annähernd den 200-Wochen-Durchschnitt erreicht. Dabei belaufen sich die Abschläge auf gut 35 Prozent, womit ein wichtiges Fibonacci-Unterstützungsniveau erreicht wurde und dieses für eine Trendwende sorgen könnte.

Außerdem zeichnet sich im Bereich der Unterstützung um 11.500 Punkten eine deutliche Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer ab, die durchaus das Potenzial zu einer kurzzeitigen Erholungsbewegung besitzen. Oberhalb eines Kursniveaus von 11.965 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zunächst an die Junizwischenhochs bei 12.175 Punkten deutlich zunehmen, darüber wäre der Bereich um 12.688 Punkten als weiteres Ziel zu nennen. Spätestens ab 13.000 Punkten und einem weiteren untergeordneten Abwärtstrend sollten wieder längere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.

Für ein weiter bärisches Szenario müssten dagegen der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 10.860 sowie die knapp darunter verlaufende Horizontalunterstützung um 10.750 Punkten mindestens per Wochen Schlusskurs unterschritten werden. In diesem Fall dürfte sich die laufende Abwärtsbewegung an die Hochs aus Februar 2020 bei 9.736 Punkten fortsetzen.

Kurzfristig allerdings scheint das Abwärtspotenzial ausgeschöpft worden zu sein, sodass nun Käufer kurzzeitig zum Zug kommen dürften. Mittelfristig allerdings herrschen noch immer seit Ende letzten Jahres übergeordnet ein Abwärtstrend und damit fortlaufende Abwärtsrisiken.