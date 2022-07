Qiagen - Vielversprechend - in vielerlei Hinsicht

Zu unseren Lieblingsfiltern gehört zum einen ein Ansatz, welcher die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ kombiniert. Zum anderen schätzen wir eine etwas offensivere Selektion anhand von insgesamt sieben trendfolgenden Kriterien. Es kommt relativ selten vor, dass ein Einzelwert gemessen an beiden Maßstäben zu gefallen weiß. Letzteres ist aktuell bei der Qiagen-Aktie der Fall! Hinzu kommt ein vielversprechendes Chartbild, denn die 200-Wochen-Linie (akt. bei 38,74 EUR) hat das Papier zuletzt als Sprungbrett genutzt. Dabei gelang der Sprung über den seit Ende November bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 42,78 EUR). Aktuell arbeitet der Titel zudem an einem nachhaltigen Spurt über die Hochs bei 45/46 EUR, der die Bodenbildung seit Januar endgültig abschließen würde. Auf einen erfolgreichen Ausbruch lässt das jüngste MACD-Kaufsignal hoffen. Aus der Höhe der beschriebenen Trendwende ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von rund 7 EUR. Perspektivisch ist das ausreichend, um das bisherige Allzeithoch bei 51,56 EUR anzupeilen. Das Maihoch bei 44,55 EUR bietet sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an.

Qiagen (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Qiagen

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

