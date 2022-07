MERCK KGaA - Erholung nimmt Gestalt an

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 174,950 € (XETRA)

Nach dem steilen Einbruch bis Anfang März und eine Erholung, die im Bereich des Widerstands bei 195,00 EUR stoppte, fiel die Aktie von Merck ab Anfang April erneut zurück. Dabei wurde das von 61,8 %-Projektionsziel der ersten Abwärtswelle von 231,50 bis 159,95 EUR fast erreicht (151,92 EUR, im Chart in blau) und dort eine Erholung begonnen.

Gleichzeitig bildete sich ein dreiecksförmiger Abwärtstrendlinienfächer (vgl. auch die Analyse meines Kollegen André Rain), der mit dem Wiederanstieg über die frühere Unterstützung bei 166,55 EUR und zuletzt auch über den Widerstand bei 172,10 EUR nach oben aufgelöst wurde. Dieses bullische Signal spricht für Fortsetzung des kurzfristigen Anstiegs.

Die große Herausforderung wartet noch auf die Bullen

Solange die Unterstützung bei 166,55 EUR jetzt nicht erneut unterschritten wird, stehen die Chancen für eine deutliche mehrwöchige Erholung jetzt gut. Ein erstes Ziel liegt dabei beim Zwischenhoch von Ende Mai bei 180,00 EUR und dem Widerstand bei 182,10 EUR. Sollten diese beiden massiven Widerstandsmarken durchbrochen werden, wäre auch der Abverkauf seit Anfang April erfolgreich gekontert und damit letztlich ein Anstieg in Richtung 196,70 und 197,20 EUR zu erwarten. An dieser Stelle könnten die Bären erneut aktiv werden und eine deutliche Korrektur auslösen. Darüber wäre allerdings ein weitreichendes Kaufsignal aktiviert und ein Anstieg in Richtung 216,50 EUR zu erwarten.

Die Chance auf die hier skizzierte Trendwende wäre dagegen unterhalb von 176,55 EUR vergeben und in der Folge ein weiterer Abverkauf an das Tief bei 153,19 und die Abwärtszielmarke bei 151,92 EUR zu erwarten.

Merck KGaA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)