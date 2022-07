MICROSOFT - Aktie auf Erholungskurs

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 264,750 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 22. November 2021 bei 349,67 USD in einer Abwärtsbewegung. Seit 29. Dezember 2021 läuft diese Abwärtsbewegung in einem Trendkanal ab. Sie führte die Aktie auf ein Tief bei 241,51 USD.

Mit diesem Tief setzte der Wert am 14. Juni auf der Unterkante des Trendkanals auf. Seitdem läuft eine Erholung. Diese führte zunächst zu einem Hoch bei 268,30 USD. Seit drei Handelstagen attackiert die Aktie dieses Hoch. Trotz eines Anstiegs auf 269,05 USD gelang bisher kein Ausbruch.

Nach aktuellen Schätzungen soll Microsoft in diesem Jahr 9,28 USD je Aktie und im nächsten Jahr 10,71 USD je Aktie verdienen. Im ersten Halbjahr dieses Jahr verdiente der Konzern 5,23 USD, also deutlich über die Hälfte des geschätzten Gewinns. Microsoft ist also auf Kurs die Schätzungen zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Bei einem Schlusskurs vom Freitag bei 267,66 USD ergibt sich damit ein 2022er KGV von 28,84 und ein 2023er KGV von 25,00. Das ist trotz der Kursverluste der letzten Monate immer noch nicht billig. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 waren Anleger gerade einmal bereits, ein KGV von 9,5 zu bezahlen.

Die Dividende soll für das laufende Jahr bei 2,45 USD je Aktie liegen und für das nächste Jahr auf 2,46 USD ansteigen. Das ergibt eine mickrige Dividendenrendite von unter 1 %.

Erholung kann weitergehen, wenn …

Die Erholung in der Microsoft-Aktie würde neuen Schub erhalten, falls es zu einem Ausbruch über 268,30 USD käme. Die Aktie könnte dann bis 277,69 USD und an den Abwärtstrend seit Dezember 2021 bei aktuell 288,72 USD ansteigen.

Ein Verkaufssignal ergäbe sich mit einem Rückfall unter 255,30 USD. in diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 232,86-225,21 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer Erholung im Abwärtstrend. Diese kann noch einige Tage andauern. Aber billig ist die Aktie nach der Verlusten in den letzten Monaten noch immer nicht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)