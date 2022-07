DGAP-News: Allgeier SE: Information zur Bekanntmachung der Prüfungsanordnung der BaFin zum Konzernabschluss 2020

DGAP-News: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

München, 12.07.2022 – Die BaFin hat am heutigen Tag bekannt gemacht, dass sie den Konzernabschluss der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) zum 31.12.2020 daraufhin überprüfen wird, ob die Abspaltung der Nagarro SE entsprechend der betroffenen IFRS-Vorschriften erfasst und dargestellt ist. Bei den aufgeworfenen Prüfungsfragen handelt es sich um Fragen des Ausweises einzelner Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz hinsichtlich der bilanziellen Darstellung der erfolgten Abspaltung im Rahmen des aufgegebenen Geschäfts. Wir prüfen die angesprochenen Punkte unsererseits und werden uns dazu mit der BaFin im Rahmen des Prüfungsverfahrens austauschen. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand berühren die betreffenden Ausweisfragen ausschließlich den Ausweis für das Geschäftsjahr 2020. Nicht betroffen sind die Durchführung und Gültigkeit der Abspaltung an sich und auch nicht das fortgeführte Geschäft der Allgeier SE sowie die Jahres- und Konzernabschlüsse der Allgeier SE für 2021 und die nachfolgenden Jahre. Über die Ergebnisse der Prüfung werden wir zum gegebenen Zeitpunkt weiter informieren.



