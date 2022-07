Brasilien verhandelt mit Russland über Kauf von Diesel

BRASÍLIA/NEW YORK (dpa-AFX) - Brasilien ist dabei, mit Russland neue Geschäfte über den Kauf von Diesel abzuschließen. Dies berichtete etwa die brasilianische Wirtschaftszeitung "Valor Econômico" am Dienstag (Ortszeit). Brasiliens Außenminister sagte der Zeitung zufolge nach einem Treffen des UN-Sicherheitsrates in New York, dass sein Land "so viel, wie wir können" des Kraftstoffs von Russland kaufen wolle. "Wir müssen garantieren, dass es genug Diesel für die brasilianische Landwirtschaft gibt, und für die brasilianischen Fahrer." Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte am Montag gesagt, dass der Kraftstoff in zwei Monaten in Brasilien ankommen werde. "Russland betreibt weiter Handel mit der ganzen Welt", sagte Bolsonaro dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" zufolge.

Außenminister França sagte in New York, Russland sei ein "strategischer Partner Brasiliens. Wir sind Partner in der Gruppe der Brics-Staaten." Außerdem hänge man stark von Düngemitteln aus Russland und Belarus ab. "Und klar, Russland ist ein großer Lieferant von Öl und Gas. Das können Sie Deutschland fragen, das können Sie Europa fragen." In Brasilien sei Diesel eben knapp. Ein Besuch in Russland - inklusive Treffen mit Putin im Februar - sollte laut Bolsonaro der Verbesserung der Handelsbeziehungen dienen. Brasilien ist weltweit einer der führenden Agrarproduzenten. Bolsonaro ist vor der Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober auch an niedrigen Kraftstoffpreisen gelegen./mfa/DP/zb