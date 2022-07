onvista Mahlzeit: US-Inflationsdaten geben den Weg vor - ServieNow, Telekom, BASF und ist die Sache mit Warren Buffett und BYD nur ein großes Missverständnis?

14:30 Uhr ist es so weit. Da werden die US-Inflationsdaten für den Juni veröffentlicht. Bis dahin möchte niemand auf dem falschen Fuß erwischt werden. Geht es nach den Experten, dann ist heute einiges Möglich. Die Schätzungen reichen von Börsenbeben bis Erholungsrally.

Dementsprechend Vorsichtig geht heute auch der Dax zu Werke. Er liegt gegen Mittag fast 1 Prozent im Minus. Besonders die Autowerte haben heute mal wieder einen schweren Stand. VW hat eine neuen Kooperation in den USA zum Thema Batterie-Recycling geschlossen. Wäre eine solche Zusammenarbeit auch in Deutschland und Europa mögliche und wer würde hier als Kooperationspartner in Betracht kommen.

Werbung

Neben den Inflationsdaten kommt auch die US-Berichtssaison so langsam in Fahrt. Für gleich drei Branchen könnte es schon richtungsweisendes Zahlenmaterial geben - für die Banken-, Halbleiter- und Gesundheitsbranche. Besonders interessant ist dabei die Pharma- und Gesundheitsbranche. Hier gibt es einige Werte, die auch dieses Jahr zulegen konnten. Wir das so bleiben?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Twitter, Canoo, ServiceNow, Microsoft, Pfizer/ThermoFischer/AbbVie, BYD, EDF, Telekom, VW, BASF/Umicore, Fraport, Nordex, Knaus Tabbert, Flatex, Auto1, Musterdepot, Santander, Carbios, Renewi, Bijou Brigitte & Zuschauerfragen