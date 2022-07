BlackRock gibt Dividende bekannt

Das US-Finanzinstitut BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, NYSE: BLK) wird am 23. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 4,88 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 7. September 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt BlackRock 19,52 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 596,38 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,27 Prozent. Im Januar 2022 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 18 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (4,13 US-Dollar). BlackRock steigerte damit die Dividende das 13. Jahr in Folge.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete BlackRock einen Umsatz von 4,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,4 Mrd. US-Dollar), wie am 13. April 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) betrug 1,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,2 Mrd. US-Dollar).

BlackRock ist 1988 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in New York City. Zum Ende des ersten Quartals 2022 verwaltete das Unternehmen knapp 9,6 Billionen US-Dollar und ist damit der größte Vermögensverwalter der Welt. BlackRock hält auch zahlreiche Beteiligungen an deutschen Firmen.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 34,86 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Juli 2022) auf.

Redaktion MyDividends.de