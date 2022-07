Biden beendet Israel-Besuch - umstrittene Reise nach Saudi-Arabien

JERUSALEM/DSCHIDDA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat seinen ersten Besuch in Israel seit seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren beendet. Die Präsidentenmaschine Air Force One hob am Donnerstag vom Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv in Richtung Saudi-Arabien ab. Der nächste Stop bei seiner Nahost-Reise ist die Küstenstadt Dschidda. Dort waren am Freitagabend Treffen unter anderem mit König Salman und dem umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman geplant. Am Samstag wollte Biden an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.

Der Besuch in der streng konservativen Monarchie, wo die Frauen- und Menschenrechte trotz einiger Lockerungen bis heute stark eingeschränkt sind, brachte Biden viel Kritik ein. Auf Nachfrage wollte Biden sich bei einer Pressekonferenz in Jerusalem am Donnerstag nicht festlegen, ob er den Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi beim Kronprinzen ansprechen werde.

Im Wahlkampf hatte Biden versprochen, die saudische Führung für den Mord zur Verantwortung zu ziehen und zum "Außenseiter" zu machen. Khashoggi wurde im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet. US-Geheimdienste machen den Kronprinzen

- den faktischen Herrscher des Königreichs - dafür verantwortlich.

Biden steht in den USA wegen der stark gestiegenen Spritpreise enorm unter Druck - und das knapp vier Monate vor den wichtigen Kongresswahlen. Saudi-Arabien ist einer der größten Ölproduzenten weltweit. Vorwürfe, er würde mit seiner Reise nun Menschenrechte dem Verlangen nach billigerem Öl unterordnen, weist Biden zurück.

In Jerusalem war Biden am Donnerstag mit dem neuen israelischen Regierungschef Jair Lapid zusammengekommen. Beide hatten danach betont, dass man dem Iran nicht erlauben werde, an Atomwaffen zu gelangen. Vor seiner Weiterreise nach Saudi-Arabien traf Biden in Bethlehem Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Biden sprach sich danach erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern aus./cy/jot/DP/men