Gesundheitsministerium - Gibt im Herbst zwei angepasste Corona-Impfstoffe

Berlin (Reuters) - Im Herbst wird es in Deutschland nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens zwei auf Virus-Varianten angepasste Impfstoffe geben.

"Wir werden im Herbst ausreichend Impfstoffe zur Verfügung haben", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Dies würden "im wesentlichen" zwei verschiedene angepasste Impfstoffe sein: Zum einen ein sogenannter bivalenter Impfstoff, aufbauend auf der Virus-Variante BA.1. Zum anderen ein an die Variante BA.5 angepasstes Vakzin. "Beide werden in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen."

Welcher Impfstoff dann eingesetzt werde, hänge von der dann vorherrschenden Corona-Virus-Variante ab. Der erste Impfstoff dürfte Anfang September zur Verfügung stehen, der zweite eher Ende September/Anfang Oktober. Zwar gebe es nun mit der BA2.75 eine neuen Variante. Diese sei aber sehr eng an der BA1-Variante. "Zur Zeit wissen wir noch nicht, welche Variante vorherrscht. Das wird bestimmen, welcher Impfstoff dann eingesetzt wird", sagte der Sprecher. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat eine vierte Impfung in Absprache mit dem Hausarzt auch für unter 60-Jährige empfohlen.