ANALYSE-FLASH: UBS hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 29 Euro angehoben. Analystin Olivia Townsend kann die Skepsis für Wachstums- und Margenerwartungen am Markt nicht nachvollziehen. Die Expertin hob ihre Ergebnisprognosen für den Modehändler in einer am Montag vorliegenden Studie bis zum Geschäftsjahr 2025 um bis zu 13 Prozent und liegt zweistellig über dem Marktkonsens. Das Unternehmen gehe effizient mit seinem Kapital um, was auch Investoren zunehmend auffallen sollte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 10:25 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel UBS Group

Inditex

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------