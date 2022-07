ANALYSE-FLASH: UBS senkt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bechtle von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 64 auf 40 Euro gesenkt. Da der IT-Dienstleister viele Kunden im Bereich kleinerer und mittelgroßer Unternehmen sowie im deutschsprachigen Raum habe, dürften höhere Energiepreise und die dadurch sinkende Kauflaune der Menschen auch am Wachstum von Bechtle nagen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen reduziert./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 06:32 / GMT