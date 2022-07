Euro Bund-Future: Ziel erreicht

Nach Auflösung der Handelsspanne zwischen 176,50 und 179,62 Euro zu Beginn dieses Jahres wurde ein regelkonformes Verkaufssignal ausgelöst, dabei fiel der Euro Bund-Future (BuFu) auf die Unterstützung um 140,00 Euro aus den Jahren 2013/2014 zurück. Erst an dieser Stelle konnte Mitte Juni eine Gegenoffensive bullischer Marktteilnehmer gestartet werden und führte geradewegs über den EMA 50 an eine innere Trendlinie um 154,00 Euro heran. Am Freitag wurde an dieser Stelle eine Doji-Kerze gesetzt, die einen ersten Hinweis auf eine bevorstehende Konsolidierung liefert und entsprechende Handelsansätze erlaubt einzugehen.

Ein Doji kommt selten allein

Solange der seit Mitte Juni andauernde Aufwärtstrend intakt ist, bleiben auch Bullen kurzzeitig im Vorteil. Erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 150,82 Euro würden sich die Anzeichen auf eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zunächst an 148,00 und darunter in den Bereich von 145,45 Euro verdichten und könnte für ein Short-Investment herangezogen werden. Ein Durchbruch über die rot eingezeichnete Abwärtstrendlinie sowie das Niveau von 154,60 Euro wird dem Euro Bund-Future derzeit nicht zugetraut, dafür sind die Hürden auf der Oberseite viel zu hoch. Erst oberhalb von mindestens 158,55 Euro dürfte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 162,31 Euro erfolgen.