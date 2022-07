I'm so Bearish, I'm Bullish!

So schlecht es um die fundamentale Nachrichtenlage auch aussieht, ist aus Sicht der Bank of America die Stimmung bei Investoren zu negativ. Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass auch die Positionierung bei den Futures auf den S&P 500 so stark Short ist wie nie zuvor. Was heute ebenfalls hilft, ist der leicht sinkende US-Dollar.

