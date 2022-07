NETFLIX Chartupdate - Nachher Quartalszahlen

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 199,464 $ (Nasdaq)

Bei derzeit ca. 155 USD liegt die langfristige Aufwärtstrendlinie als wichtige Unterstützung im Markt. Darunter bei 130 USD liegt eine wichtige horizontale Unterstützung. In diesem Bereich von 130-150 USD wird ein großer Bodenbildungsprozess wahrscheinlich.

Wichtig: Nach solch brachialen Abverkäufen, wie in den zurückliegenden Monaten bei Netflix gesehen, zieht sich eine Bodenbildung meistens sehr lange hin.

Merkt euch diesen Hinweis bitte wirklich. Wenn es mittelfristig zu solch starken Abwärtskorrekturen kommt, wie bei Netflix, Palantir, Paypal, Tilray, dann dauert die anschließende Bodenfindung lange. Sie zieht sich zeitlich hin. Das ist meistens keine schnelle Angelegenheit, kein großer V-Bottom. Man kann sich solche Charts also in Ruhe anschauen, es gibt absolut keinen Grund schnell in den betreffenden Basiswert hineinzustolpern.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)