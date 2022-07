ADIDAS - Bereit für eine Sommerrally?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 177,000 € (XETRA)

Noch in der vergangenen Woche sah es so aus, als würde der Stabilisierungsversuch am 2020er Tief scheitern. Doch den Bullen gelang das Comeback, im Chart ist jetzt ein Fehlausbruch auf der Unterseite zu erkennen. Dieses Signal lockt schon erste Käufer, mit der gestrigen Rally gelang der Aktie dann ein ganz entscheidender Kraftakt: Zum ersten Mal seit November notiert das Papier wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie EMA50. Im Bereich dieser blauen Linie waren in den vergangenen Monaten alle Erholungsversuche beendet worden.

Bestes Signal seit letztem Herbst

Mit einem nachhaltigen Ausbruch über den EMA50 sowie die Abwärtstrendlinien könnten jetzt kleine Kaufsignale entstehen. Eine Erholung bis 191 und 209 EUR wird damit prinzipiell möglich. Anschließend müsste die Situation am EMA200 neu bewertet werden.

Machen die Verkäufer jetzt hingegen wieder Druck und lassen das Papier weit unter 168 EUR zurückfallen, wären Zweifel an bullischen Verlaufsszenarien angebracht. Unterhalb von 162 EUR müsste dann ein erneuter Test der Jahrestiefs eingeplant werden.

Fazit: Die Aktie versucht mit dem Ausbruch über zwei wichtige Chartelemente ein größeres Kaufsignal, welches im Erfolgsfall der Auftakt zu einer mehrwöchigen Kurserholung sein könnte.

adidas AG Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)