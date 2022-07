onvista Bösenfuchs: Für Europa wird’s voll spannend

Hallo Leute! Europa liefert (noch) nichts entscheidend Neues. Eine Reihe von Einflüssen sorgt für anhaltende Unsicherheit. Dax & Co. schwanken nervös, die Volatilität bleibt hoch. Und trotzdem suchen Aktienfans täglich nach einzelnen Chancen, insbesondere durch positive fundamentale Unternehmensdaten. Deshalb ist das Kursbild – abgesehen von der Gesamttendenz – meist stark uneinheitlich. Dank der Stockpicker reagiert die Börse nach wie vor auf einzelne Anregungen – der Markt ist also intakt. Namhafte Banken und Investmenthäuser versuchen in diesen Tagen, die Chancen europäischer Werte vorsichtig herauszustellen.

Typische Beispiel sind die Portfolio Manager von Lazard Asset Management, die wie folgt differenzieren: Die Aktienmärkte befinden sich nach wie vor in einer heiklen Lage, da das Risiko einer Rezession besteht. Vor allem hoch bewertete Aktien am europäischen Markt dürften weiter unter Druck bleiben. Dennoch sieht man auch Chancen. Ein gewisses Maß an Rezessions-Risiko in den Aktienmärkten gilt bereits als eingepreist. Allerdings ist die Energieversorgung in Deutschland und Europa ernsthaften Risiken ausgesetzt. Noch gehen die internationalen Vermögensverwalter davon aus, dass eine Rezession vermieden werden kann. In den nächsten Monaten dürften wir jedoch ein Tauziehen zwischen den Bewertungen und dem Nachrichtenfluss erleben, sei es auf Unternehmens- oder Makroebene. Ein gewisses Potenzial wird bestimmten Industriesektoren zugeschrieben, wie zum Beispiel den Automobilzulieferern. Diese könnten von einer Absatzerholung bei nachlassenden Lieferengpässen profitieren. Im Gegensatz dazu erachtet man die längerfristigen Investitionschancen im Bereich Versorger und Telekommunikationstitel weiterhin als begrenzt.

Werbung

Neue Erkenntnisse sind aber noch in dieser Woche zu erwarten – neben Russen-Gas und EZB-Beschlüssen. Denn jetzt rollt die Berichtssaison für das zweite Quartal 2022 in Europa an. Von den Stoxx-600-Unternehmen, die vierteljährlich Zahlen vorlegen, erwarten Analysten einen Gewinn- und Umsatzsprung von knapp 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist der starke prognostizierte Anstieg auf die Erholung der Gas- und Ölkonzerne, die ihre Gewinne um 180 Prozent ausgeweitet haben sollten. Mit Ausnahme von Immobilien (minus 67 Prozent), Finanzen (minus 12 Prozent) und Technologie (null Prozent), könnten aber auch die anderen Sektoren dynamisch wachsende Profite mit einem Plus von 15 bis 23 Prozent verzeichnen. Die durchschnittliche Marge sollte sich auf hohem Niveau gehalten haben, glauben

die Analysten der Deutschen Bank. Doch zeichnen sich größere Unterschiede zwischen den Sektoren ab. Bei Herstellern von zyklischen Konsumgütern sowie Energie- und Industrieunternehmen stehen die Chancen für höhere Gewinnspannen gut, während Immobilien-, Finanz- und Rohstoffkonzerne rückläufige Margen beklagen könnten. Eine Handvoll Unternehmen haben bereits Zahlen vorgelegt und die Erwartungen um durchschnittlich 7 Prozent geschlagen – das lässt auf eine solide Berichtssaison hoffen. Solange sich aber keine Entspannung bei der europäischen Energiesicherheit abzeichnet, könnte eine erfreuliche Berichtssaison ohne nennenswerten Einfluss auf die Kurse verpuffen, schränken die Deutschbanker ein, zumal das Gewinnwachstum zum Jahresende an Schwung verlieren und die konjunkturelle Verlangsamung Gewinnrevisionen lostreten dürfte.

Spannend wird’s allemal – oder wie Bayern sagen würden: „Schau ma moi, dann seng mas scho!" (Schauen wir mal, dann sehen wir's schon).