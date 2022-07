Aktionäre von Kinder Morgan erhalten Dividende für das zweite Quartal

Das amerikanische Energieunternehmen Kinder Morgan Inc. (ISIN: US49456B1017, NYSE: KMI) wird am 15. August 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 27,75 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 1. August 2022. Im April 2022 wurde die Dividende gegenüber dem Vorquartal (0,27 US-Dollar) um knapp 3 Prozent erhöht.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende damit 1,11 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,32 US-Dollar (Stand: 20. Juli 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite unter Voraussetzung der aktuellen Zahlungsweise bei 6,41 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 5,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,15 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 20. Juli berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 635 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 757 Mio. US-Dollar im letzten Jahr. Kinder Morgan ist ein amerikanischer Energiekonzern mit Firmensitz in Houston im Bundesstaat Texas.

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 9,21 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 39,25 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Juli 2022).

