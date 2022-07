Befreiungsschlag bei diesem US-Titel

Nasdaq Inc. - WKN: 813516 - ISIN: US6311031081 - Kurs: 169,040 $ (Nasdaq)

Eigentlich fiel der Quartalsbericht des Börsenbetreibers Nasdaq Inc. gemischt aus. Doch die Analysten hatten weniger erwartet. Außerdem kündigte das Unternehmen einen Aktiensplit an. Der gestrigen Kursrally könnten in den kommenden Tagen weitere Kursaufschläge folgen.

Aktie bald optisch billiger

Im Detail verdient Nasdaq Inc., Börsenbetreiber der gleichnamigen Technologiebörse Nasdaq, aber auch vieler skandinavischer und baltischer Börsen, im zweiten Quartal 2022 9 % mehr als noch im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,07 USD, Analysten hatten nur mit einem Ergebnis von 1,92 USD je Aktie gerechnet. Beim Umsatz erzielte das Unternehmen mit 893 Mio. USD 6 % mehr als noch im Vorjahresquartal. Hier lag die Expertenschätzung bei 881 Mio. USD.

Neben diesem Übertreffen der Konsensprognose ist am Markt aber vor allen Dingen die Ankündigung eines Aktiensplits gut angekommen. So wird jeder Aktionär von Nasdaq Inc. in Kürze zu einer Aktie zwei weitere Aktien erhalten. Der Aktienkurs wird sich im Gegenzug dritteln. Die neuen Aktien werden am Freitag, 26. August eingebucht. Der Handel nach erfolgtem Aktiensplit wird am 29. August erfolgen. Auch wird Nasdaq 100 am 30. September eine Dividende von 0,20 USD je Aktie ausschütten.

Ausbruch mit hohem Volumen

Aus charttechnischer Sicht eröffnete die Aktie gestern mit einem Break-away-Gap über der Widerstandszone zwischen 160,00 und 161,00 USD und ließ auch eine wichtige Abwärtstrendlinie hinter sich. Fällt nun auch der EMA20 bei 168,70 USD, an dem der Wert gestern stoppte, steht einer Aufwärtsbewegung in Richtung der Hochs um 184,69 USD nichts mehr im Weg.

Kurzfristige Konsolidierungen bieten Einstiegsmöglichkeiten, selbst Pullbacks in Richtung 160 USD wären kein Problem. Wird der Move der vergangenen Tage dagegen direkt gekontert und fällt die Aktie unter 150,99 USD, wäre ein Verkaufssignal in Richtung 140,31 USD aktiviert.

Fazit: Der Quartalsbericht von Nasdaq Inc. in Verbindung mit der Ankündigung eines Aktiensplits kommt am Markt gut an. Oberhalb des EMA200 zeigt der Weg des geringeren Widerstands in Richtung 184,69 USD.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 3,42 3,58 3,74 Ergebnis je Aktie in USD 7,56 7,97 8,33 KGV 22 21 20 Dividende je Aktie in USD 2,11 2,32 2,51 Dividendenrendite 1,25 % 1,37 % 1,48 % *e = erwartet

Nasdaq Inc.-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)