DGAP-News: INDUS Holding AG: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsmagazins SUSTA[IN]

INDUS: Nachhaltigkeit als Teil des Geschäftes Zweites Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] veröffentlicht

Fokus auf Zukunftsfeld „Nachhaltiges Bauen“

Nachhaltigkeits-Förderbank mit aktuell sechs Projekten vorgestellt Bergisch Gladbach, 21. Juli 2022 – Die börsennotierte INDUS Holding AG veröffentlicht ihr zweites Nachhaltigkeitsmagazin: SUSTA[IN] gibt einen direkten Einblick in die ESG-Aktivitäten und Nachhaltigkeitsfortschritte der 48 Beteiligungen der Gruppe. „Nachhaltigkeit haben wir als vierte strategische Initiative unmittelbar in unserer Unternehmensstrategie PARKOUR verankert“, sagt Dr. Jörn Großmann, Mitglied des INDUS-Vorstands und zuständig für das Ressort Nachhaltigkeit. „Unser Magazin SUSTA[IN] übersetzt diese strategische Ausrichtung in die Praxis des Mittelstands. Wir möchten zeigen, was ‚Nachhaltig handeln' in der Umsetzung konkret bedeutet.“ So wirft das Nachhaltigkeitsmagazin einen Blick auf Initiativen, die Emissionsreduktion und Ressour­censchonung wirtschaftlich effizient umsetzen, und stellt innovative Produkte vor, mit denen sich die Gruppe Nachhaltigkeit als Wachstumsmarkt erschließt. Entsprechend der klaren sozialen Ziele von INDUS zeigt das Nachhaltigkeitsmagazin auch das soziale Engagement der Beteiligungen anhand konkreter Projekte auf. Stoßrichtung „Nachhaltiges Bauen“ SUSTA[IN] beleuchtet insbesondere die Herausforderungen und Chancen rund um das Zukunftsfeld „Nachhaltiges Bauen“. Im Kontext von neuen Materialien, zirkulären Baustoffprozessen oder einer intelligenten Verknüpfung von Strom-, Wärme- und Mobilitätsströmen entstehen in der Bauwirtschaft neue Wertschöpfungsketten, an deren Gestaltung sich auch die zwölf INDUS-Unternehmen aus dem Segment Bau/Infrastruktur beteiligen. So stellen drei INDUS-Beteiligungen taxonomiefähige Produkte her: WIRUS Fenster sowie OBUK Haustürfüllungen produzieren nachhaltige, gut isolierte Fenster und Türen zur energetischen Sanierung; REMKO, ein Anbieter für Klima- und Wärmetechnik, bietet smarte Wärmepumpen für eine regenerative und vernetzte Energietechnik an. Zur Förderung nachhaltiger Bauweisen hat die INDUS-Tochter MIGUA Fugensysteme ein erdbebensicheres System entwickelt, das Bewegungen der Fugen aufnehmen und ausgleichen kann. Mit Blick auf Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft greift das INDUS-Nachhaltigkeitsmagazin auch ein Projekt des Haustürfüllungsherstellers OBUK auf, der durch optimierte Recyclingprozesse nachhaltigere Baustoffe generiert. Soziales Engagement steht bei HAUFF-Technik im Fokus: Der Hersteller von Kabel-, Rohr- und Leitungsdurchführungen spendet mit jedem Verkauf des Bauherrenpakets für nachhaltige Wasserprojekte in Sambia. „Wir fördern nachhaltige Projekte und innovative Produktentwicklungen im Zukunftsfeld ‚Nachhaltiges Bauen' aktiv“, sagt Dr. Jörn Großmann, Mitglied des INDUS-Vorstands und zuständig für das Ressort Nachhaltigkeit „So haben wir 2022 den gruppenweiten Arbeitskreis ‚Nachhaltiges Bauen' ins Leben gerufen. Im direkten Austausch miteinander und mit externen Experten können die Teilnehmer wirtschaftliche Chancen rund um Bau und Nachhaltigkeit erkennen und nutzen.“ Nachhaltigkeitsförderbank erfolgreich angelaufen Seit Januar 2022 fördert die Holding auch Projekte, die die allgemeine Nachhaltigkeitsleistung der Beteiligungsunternehmen verbessern und Emissionen deutlich reduzieren, über direkte Zuschüsse von bis zu 5 Mio. Euro jährlich. Aktuell unterstützt die INDUS-Nachhaltig­keitsförderbank sechs Projekte, darunter Investitionen in Photovoltaikanlagen und ein adiabates Kühlsystem für die INDUS-Beteiligung VULKAN, das Energiebedarf und Wasserverbrauch reduziert. Außerdem ein mit Holzpellets betriebener Dampfkessel für OFA Bamberg sowie ein System zur Optimierung der Stromversorgung bei SIMON. Das Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. Der Branchenfokus umfasst Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als wachstumsorientierter Finanzinvestor unterstützt INDUS ihre aktuell 48 Beteiligungen mit langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 1,74 Mrd. Euro. 2022 hat die INDUS Holding AG zum siebten Mal in Folge beim ISS ESG-Nachhaltigkeitsrating in der internationalen Vergleichsgruppe „Multi-Sector Holdings“ das Gesamtrating „C+“ und damit den Prime-Status erreicht. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

