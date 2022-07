META PLATFORMS - Plötzlich schlagen die Käufer zu

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 183,090 $ (Nasdaq)

Im Juni kam es zum Bruch der Aufwärtstrendlinie seit Dezember 2018 und damit zu einem Verkaufssignal. An der Unterkante des diesjährigen Abwärtstrendkanals standen die Käufer bereit, die Aktie startete eine Stabilisierungsphase. Dabei pendelte sie sich seitwärts ein, was im Grunde zu einer bärischen Fortsetzungsformation gepasst hätte. Mit dem Kaufdruck in dieser Woche springt die Aktie aus dieser Seitwärtsrange nach oben hinaus und überwindet dabei auch die zuvor gebrochene Aufwärtstrendlinie sowie den EMA50. Damit entsteht ein kleines Kaufsignal, die Bären wurden sehr unsanft ausgebremst.

Bodenbildung gelungen

Die Rückkehr über den Widerstandsbereich bei 172 - 176 USD eröffnet dem Papier jetzt Chancen auf eine weitere Kurserholung und vielleicht sogar den Start einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung. An der Oberkante des diesjährigen Abwärtstrendkanals (ca. 196 - 197 USD) läge das erste Rallyziel, darüber hinaus finden sich weitere Hürden bei 218 - 219 und 234 - 237 USD.

Ein solches bullisches Szenario kann aufrechterhalten werden, solange sich die Aktie oberhalb des Preisbereichs bei 172 - 176 USD halten kann. Rücksetzer dorthin könnten ggf. sogar Einstiegschancen bieten.

Unterhalb von 170 USD ist hingegen wieder Vorsicht angebracht, das bullische Szenario wäre dann auf Eis gelegt. Rutscht der Wert schließlich auch nachhaltig unter 160 USD zurück, könnte der Abwärtstrend weiter fortgesetzt werden. Bei 142 und am 2020er Tief bei 137,10 USD lägen dann die nächsten Auffangzonen.

Fazit: Mit der erfolgreichen Bodenbildung haben jetzt die Käufer wieder das Ruder in der Hand, die Aktie könnte eine größere Erholung auf die Verluste der letzten Monate starten. Der Preisbereich bei 172 - 176 USD stellt jetzt den entscheidenden Support dar, der im Idealfall nicht mehr signifikant unterschritten werden sollte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)