Original-Research: CR Capital AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CR Capital AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CR Capital AG Unternehmen: CR Capital AG ISIN: DE000A2GS625 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.07.2022 Kursziel: EUR53 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital AG (ISIN: DE000A2GS625) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 58,00 auf EUR 53,00. Zusammenfassung: Der Jahresbericht 2021 hat die Entwicklung von CR Capital hin zu einem 'Company-Builder' weiter untermauert. Der Nettogewinn belief sich 2021 auf EUR64 Mio., was ein weiteres Jahr mit einem Gewinnwachstum von über 10% bedeutet, während das Investmentportfolio mit einem verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit weiter Gestalt annimmt. Der Eigenheimbau, angeführt von der Beteiligung an der Terrabau GmbH, bleibt eine treibende Kraft, und jetzt nimmt CRC die ganzjährige Elektrifizierung von Eigenheimen mit klimaneutralen Stromsystemen in Angriff und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für die Lieferung grüner Baumaterialien. Mit einer vollen Pipeline und sicheren Lieferketten ist das Unternehmen für ein weiteres starkes Jahr gerüstet. Ein aktualisiertes Discounted-Dividend-Modell führt zu einem Kursziel von EUR53 (zuvor: EUR58). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital AG (ISIN: DE000A2GS625). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 58.00 to EUR 53.00. Abstract: Full year 2021 reporting further validated CR Capital's evolution towards a company builder. Net income tallied EUR64m in 2021 marking another year of > 10% bottom line growth, while the investment portfolio continues to take shape with a sharpened sustainability focus. Home building, spearheaded by the holding in Terrabau GmbH, remains a driving force, and now CRC is tackling year-round home electrification with climate-neutral power systems, while also laying the groundwork to supply green construction materials. The company looks primed for another strong year with a full pipeline and secure supply chains. An updated discounted dividend model yields a EUR53 target price (old: EUR58). Our rating remains Buy.