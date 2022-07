DGAP-News: ATOSS Software AG: Münchner Workforce Spezialist überzeugt im ersten Halbjahr 2022 mit starken Auftragszahlen und zweistelligem Umsatzzuwachs

DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

25.07.2022 / 07:30

Gemäß vorläufigen Zahlen befindet sich die ATOSS Software AG nach Abschluss ihres ersten Halbjahres unverändert auf Wachstumskurs und kann erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf Mio. EUR 53,6. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf Mio. EUR 13,9 (Vj. Mio. EUR 12,0) bei einer EBIT-Marge von 26 Prozent (Vj. 26 Prozent). Vor dem Hintergrund einer herausragenden Auftragsentwicklung und den planmäßigen Fortschritten bei der weiteren Umsetzung der Cloud Transformation bekräftigt der Vorstand nochmals seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022.

München, 25. Juli 2022 Der ATOSS Software AG ist es auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gelungen ihre Wachstumsdynamik fortzusetzen und ihre starke Wettbewerbsposition im Markt für professionelles Workforce Management weiter auszubauen. Die Nachfrage nach innovativen softwarebasierten Lösungen zur strategischen Mitarbeitersteuerung bleibt vor dem Hintergrund der aktuell volatilen Marktentwicklungen ungebrochen. Nur der Einsatz hochkomplexer Algorithmen ermöglicht es Unternehmen das gesamte Arbeitszeitpotential ihrer Belegschaft zu erschließen und hierdurch einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit zu leisten. Diese Entwicklung spiegelt sich eindrucksvoll in den aktuellen Auftragszahlen des ATOSS-Konzerns wider. So erhöhte sich der normalisierte Softwarelizenzauftragseingang im ersten Halbjahr um 50 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 24,9 (Vj. Mio. EUR 16,6). Dabei entfielen Mio. EUR 18,5 (Vj. Mio. EUR 11,9) - d.h. 74 Prozent des gesamten Softwareauftragseingangs - auf den Bereich Cloud & Subskriptionen. Für das Geschäftsjahr 2021 lag der Anteil der Cloud-Auftragseingänge noch bei 68 Prozent. Der Ausbau des Cloudanteils führte in der Folge zu einer deutlichen Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) um 72 Prozent auf nunmehr Mio. EUR 31,9 (Vj. Mio. EUR 18,5). Beeindruckend ist zudem die Umsatzentwicklung des ATOSS Konzerns im ersten Halbjahr. In Summe stieg der Softwareumsatz im Zeitraum Januar bis Juni 2022 sehr deutlich um 18 Prozent auf Mio. EUR 36,5 (Vj. Mio. EUR 30,9). Im Bereich Cloud & Subskriptionen erzielte ATOSS ein Umsatzplus von 72 Prozent auf Mio. EUR 15,1 (Vj. Mio. EUR 8,8). Die seit Jahren positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls fort. Hier stiegen die Umsätze um 9 Prozent auf Mio. EUR 15,4 (Vj. Mio. EUR 14,1). Insgesamt wuchsen die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich um 33 Prozent auf Mio. EUR 30,4 (Vj. Mio. EUR 22,8). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen – und damit das zentrale Schlüsselelement des künftigen Wachstums des ATOSS Konzerns – erhöhte sich in Folge weiter deutlich und beläuft sich nun auf 57 Prozent (Vj. 50 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten auf Mio. EUR 13,8 (Vj. Mio. EUR 12,1) ausgebaut werden. Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum Halbjahr trotz des höheren Anteils an Cloud-Auftragseingängen sowie ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Aufwendungen - insbesondere für R&D im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der ATOSS-Softwarelösungen sowie höherer Personalkosten aus dem internationalen Ausbau der Salesorganisation - mit 26 Prozent (Vj. 26 Prozent) auf dem Niveau des Vorjahres. Das Finanzergebnis wurde im ersten Halbjahr vor allem durch die rückläufige Entwicklung an den Finanzmärkten infolge der Zinsentwicklungen und dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine beeinflusst. Nach Abzug von Steuern erzielte der Konzern im ersten Halbjahr 2022 in Summe ein Nettoergebnis von Mio. EU 8,3 (Vj. Mio EUR 8,3) bzw. Ergebnis pro Aktie in Höhe von EUR 1,04 (Vj. EUR 1,04). Auch nach der am 4. Mai 2022 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe EUR 1,82 je Aktie (in Summe Mio. EUR 14,5) verfügt ATOSS weiterhin über eine sehr ansehnliche Finanzmittelausstattung in Höhe von Mio. EUR 40,6 (Vj. Mio. EUR 33,8). Der operative Cashflow belief sich zum 30. Juni 2022 auf Mio. EUR 8,1 (Vj. Mio. EUR 8,1). Mit ihrem soliden Geschäftsmodell, ihrer finanziellen Stärke und der hohen Planbarkeit der Umsätze, die durch die Fortschritte im Cloudgeschäft kontinuierlich ausgebaut wird, bleibt ATOSS weiterhin ein Vorbild für Stabilität und profitables Wachstum. Verbunden mit der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres bestätigt der Vorstand nochmal seine zu Jahresbeginn angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2022. Diese sieht ein Umsatzwachstum auf Mio. EUR 110 vor. Des Weiteren wird auf Jahressicht auch unter Berücksichtigung der im zweiten Halbjahr geplanten Investitionen, insbesondere in den Vertriebsbereich zur Erschließung neuer Märkte sowie in Entwicklungskapazitäten, eine EBIT-Marge von jedenfalls 25 Prozent erwartet. Die zunehmende Cloud Fokussierung sowie eine verstärkte internationale Ausrichtung des Konzerns wird der Gesellschaft auch darüber hinaus langfristig nachhaltige Wachstumsperspektiven sichern. Dabei soll die EBIT Marge bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent ansteigen. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: HALBJAHRESVERGLEICH IN TEUR 01.01.2022

- 30.06.2022 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2021

- 30.06.2021 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2022 zu 2021 Umsatz 53.573 100% 45.726 100% 17% Software 36.532 68% 30.922 68% 18% Lizenzen 6.084 11% 8.077 18% -25% Wartung 15.369 29% 14.084 31% 9% Cloud & Subskriptionen 15.079 28% 8.761 19% 72% Beratung 13.812 26% 12.119 27% 14% Hardware 1.986 4% 2.059 5% -4% Sonstiges 1.243 2% 625 1% 99% EBITDA 15.813 30% 13.851 30% 14% EBIT 13.853 26% 11.976 26% 16% EBT 12.434 23% 11.995 26% 4% Nettoergebnis 8.294 15% 8.258 18% 0% Cash Flow 8.120 15% 8.054 18% 1% Liquidität (1) 40.605 33.808 20% EPS in Euro 1,04 1,04 0% Mitarbeiter (3) 650 588 11% KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q2/22

Q1/22

Q4/21

Q3/21

Q2/21

Umsatz 27.571 26.002 27.534 23.807 22.775 Software 19.438 17.094 18.922 16.127 15.562 Lizenzen 4.036 2.048 5.485 3.615 3.708 Wartung 7.645 7.724 7.334 7.517 7.222 Cloud & Subskriptionen 7.757 7.322 6.103 4.995 4.631 Beratung 6.584 7.228 7.200 5.924 5.831 Hardware 915 1.071 1.052 1.262 1.056 Sonstiges 633 610 361 495 326 EBITDA 8.833 6.980 9.929 7.571 6.898 EBIT 7.843 6.010 8.678 6.590 5.815 EBIT-Marge in % 28% 23% 32% 28% 26% EBT 7.143 5.291 8.936 6.774 5.856 Nettoergebnis 4.749 3.545 6.669 4.416 4.113 Cash Flow 2.060 6.060 2.249 15.981 960 Liquidität (1/2) 40.605 54.709 50.360 49.069 33.808 EPS in Euro 0,60 0,45 0,84 0,55 0,52 Mitarbeiter (3) 650 646 630 612 588 (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475); Dividende von EUR 1,67 je Aktie am 05.05.2021 (TEUR 13.282) (3) zum Quartals-/Jahresende Anstehende Termine: 12.08.2022 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 24.10.2022 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 28.-30.11.2022 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 12.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100 investor.relations@atoss.com

