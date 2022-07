MTU Long: 45 Prozent Chance!

MTU gehört einem Konsortium an, das die Triebwerke für den Kurz- und Mittelstreckenjet A320 baut. Das Flugzeug ist das Erfolgsmodell des europäischen Flugzeugkonzerns Airbus. Airbus erklärte, dass die monatliche Fertigungsrate für die A320-Familie von aktuell rund 50 Jets bis 2024 auf 75 Flugzeuge hochgefahren werden soll. Das sind mehr Flugzeuge, als Airbus vor Beginn der Pandemie pro Monat produzierte. MTU-CEO Winkler hatte zwar erklärt, MTU sei für eine solche Produktionssteigerung gut vorbereitet. Doch MTU hängt selbst wiederum von Lieferanten ab. Hakt es in der stark fragmentierten Produktionskette nur an einer Stelle, hat das gravierende Folgen. Den nächsten Kurswegweiser bildet die Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Mittwoch, den 27. Juli.

.

Zum Chart

.

Die Rückkehr der Passagiere ist so stark, dass beispielsweise die Flughäfen mit dem Ansturm nur schwer zurecht kommen. Die Leute wollen wieder fliegen, was sowohl bei den großen Flugzeug- als auch bei den Triebwerksbauer für weiteren Auftrieb sorgt. Dies lässt sich auch am Chart ablesen. Der MTU-Kurs konnte seit Anfang November 2020 die wichtige Marke von 160 Euro verteidigen, die nach dem Corona-Sell-Off im März 2020 so schwer zu überwinden war. Zuletzt wurde diese Unterstützung am 5. Juli 2022 getestet und diente als Basis für den aktuellen Kursanstieg bis zum Level von 192,50 Euro. Das Momentum könnte die Kursentwicklung bis zum Widerstand bei 213,05 Euro anheben. Im übergeordneten Bild befindet sich der Kurs noch in einer seit Anfang November 2020 beginnenden Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 160,00 Euro und dem Widerstand bei 213,05 Euro eingefasst ist. Dass die globale Flugindustrie noch nicht das Niveau von vor dem Corona-Einbruch erreicht hat, lässt sich auch am MTU-Kurs ablesen. Dieser hat das Vorkrisenniveau bei 284,15 Euro noch nicht wieder erreicht.