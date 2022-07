PCTEL hält die Dividende stabil

Der amerikanische Technologiekonzern PCTEL Inc. (ISIN: US69325Q1058, NASDAQ: PCTI) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,055 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. August 2022 (Record date: 8. August 2022).

Damit zahlt das Unternehmen auf das Jahr gerechnet 0,22 US-Dollar als Dividende. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 4,52 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2022) einer Dividendenrendite von 4,87 Prozent.

PCTEL ist ein Anbieter im Bereich HF-Expertise (Hochfrequenz-Anwendungen) und liefert der Mobilfunkindustrie Daten- und Telekommunikationslösungen. Der Firmensitz befindet sich in Bloomingdale, Illinois. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 22,54 Mio. US-Dollar, nach 17,71 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 10. Mai 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,56 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 0,66 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ gelistet und liegt dort seit Jahresanfang 2022 mit 20,99 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 78,87 Mio. US-Dollar (Stand: 22. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de