Rayonier gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Rayonier Inc. (ISIN: US7549071030, NYSE: RYN) schüttet am 30. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 28,5 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 16. September 2022.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,14 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 36,66 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2022) 3,11 Prozent. Seit dem Jahr 1997 wird eine Dividende gezahlt.

Rayonier mit Sitz in Jacksonville, Florida, ist einer der größten privaten Landbesitzer in den USA. Die Firma operiert in der Form eines Real Estate Investment Trust (REIT). Die bewirtschafteten Waldflächen in den USA und in Neuseeland dienen zur Herstellung von Papier, Bauholz oder auch Zellstoffen.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz (pro forma) von 222 Mio. US-Dollar nach einem Umsatz (pro forma) von 179,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 4. Mai berichtet wurde. Der Gewinn betrug 29,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,8 Mio. US-Dollar). Im Mai 2020 schloss Rayonier die Akquisition von Pope Resources ab.

Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 9,18 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 5,35 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de